In questo articolo spieghiamo come connettere il polo negativo della batteria di una fiat 500. E’ bene ricordare di fare attenzione ogni qualvolta che si collega o si scollega una batteria perché vi è il rischio di potersi fare male. Ora entriamo nel dettaglio della procedura.

LEGGI ANCHE: Quanto costa ripotenziare una moto a libretto?

Come collegare il polo negativo della batteria di una Fiat 500

Il collegamento della batteria sembra un’operazione banale ma per alcune persone questo può risultare complicato ecco quindi che vi spieghiamo come collegare il polo negativo sulla batteria di una Fiat 500.

Il carica batterie è dotato di due morsetti di diverso colore, solitamente sono uno rosso e l’altro nero. Il morsetto rosso è quello che va collegato al polo positivo della batteria, mentre quello nero si collega al polo negativo.

E’ facile capire quale sia il polo negativo di una batteria perché all’estremità questo sarà colorato di nero e avrà il simbolo meno (-). Una volta trovato bisognerà collegare il morsetto nero a questo.

Il solo polo negativo non basta per far tornare in vita la batteria di una Fiat 500 rimasta in panne, naturalmente bisognerà collegare anche il polo positivo ovvero quello con il colore rosso e il simbolo più (+).

Collegando i due cavi la si può capire lo stato di salute della batteria e se quindi questa sta svolgendo il suo compito o se è necessario ricaricarla.

Quando la batteria non va più il sintomo più evidente è la mancata accensione dell’auto ed in questo caso dopo aver verificato l’assenza di corrente tramite tester e sulla base dell’ultimo cambio del componente stabilire se questa è solamente scarica o da cambiare.

Infatti a volte la mancata accensione dell’auto è dovuta al fatto che la batteria si è scaricata perché ad esempio si è tenuta accesa la radio per molto tempo senza azionare il motore. In casi simili basta ricaricarla e tornerà alla piena potenza.

LEGGI ANCHE: Come fare il passaggio di proprietà di un’auto