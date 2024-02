Prezzo base della 500XL: la fusione tra 500X e la 500L

La Fiat 500XL doveva essere la perfetta fusione fra la 500X e la 500L. In realtà molte fonti non ufficiali hanno dichiarato che il progetto, che doveva sostituire la Multipla, era già in porto prima delle due 500 (allargate e allungate) uscite poi. Scopriamo quindi, il prezzo base della 500XL.

Prezzo base della 500XL

L’auto che sostituisce la Multipla con i suoi sette posti e 435 centimetri di lunghezza, parte da un prezzo ben superiore delle aspettative. Si tratta infatti di un’auto frutto della fusione tra il crossover 500X e la monovolume 500L. Pensata come sostituta della Multipla è infatti una monovolume con motorizzazione ad alte prestazioni.

Il costo iniziale si aggira, quindi, sui 20.000 euro, ma a questi bisognerà sommare i costi dei vari accessori e optional necessari per sfruttare appieno l’auto. In media il costo è simile a quello della 500X. Ma si parla di una monovolume di grandi dimensioni, con un abitacolo che ospita tre file di posti. L’ultima può scomparire creando un piano liscio da sfruttare come vano. Sette i posti previsti per la nuova 500XL. Venti i centimetri di lunghezza in più rispetto alla 500L.

La piattaforma SUSW di Fiat

Si tratta di una versione allungata della piattaforma SUSW con stile molto simile alla sorella 500L ma con una lunghezza esteticamente evidente. La produzione avviene ugualmente nello stabilimento serbo di Kragujevac aperto ormai da qualche anno dalla Fiat. La 500XL ha dalla sua una capienza abbondante, che arriva a 1410 litri se non si utilizzano i due posti aggiuntivi. Ma rispetto alla 500L ha delle forme meno dolci soprattutto nella parte dell’allungamento finale.

