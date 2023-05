Fiat presenterà tra qualche settimana un nuovo SUV urbano, che si chiamerà 600. La 500 elettrica ha riscosso un grande successo in Europa. Fiat intende sfruttare questo successo con un nuovo modello, che presto entrerà a far parte della categoria dei SUV urbani.

Per dargli un nome, la Fiat ha semplificato: sarà la 600. Lo confermano le foto del veicolo, scattate durante una ripresa video senza alcun camuffamento.

Nota: l’immagine di copertina è temporanea. Provvederemo ad aggiornare l’articolo non appena verranno rilasciate immagini ufficiali.

Fiat 600 elettrica: caratteristiche, design, autonomia

Non sarà la prima 500 simile a un SUV, perché esiste già la 500X. La 600 sarà molto più piccola della 500X, di cui è prevista anche una nuova generazione a trazione elettrica. La 600 può essere vista come una 500 a cinque porte, con una lunghezza simile a quella della Clio, come già avviene per la Jeep Avenger.

La 600 e l’Avenger condivideranno la stessa fabbrica e la stessa piattaforma. Si tratta della CMP, una base che è stata sviluppata da PSA e che Fiat ha ripreso per sviluppare nuovi modelli elettrici urbani, senza aspettare la STLA Small, un prodotto congiunto di PSA e Fiat, che ora sono unite nello stesso gruppo.

L’Avenger è disponibile qui solo in versione elettrica, con un blocco da 156 CV e un’autonomia di 400 km. Sono caratteristiche che ci aspettiamo di vedere nella 600, a meno che Fiat non le dia specifiche tecniche più modeste per contenere il prezzo, visto che il marchio italiano è la porta d’ingresso del gruppo Stellantis.

Come si può vedere dalle prime foto, Fiat ha mantenuto un design molto semplice: ha adattato il look della 500 elettrica a una silhouette da piccolo SUV. I fari e le luci sono simili, così come la forma del lunotto.

La presentazione della 600 sembra essere vicina, dato che il modello si avventura all’esterno senza camuffamenti. Potrebbe avvenire proprio all’inizio dell’estate.

