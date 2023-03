Per rimanere competitiva tra i SUV urbani, Fiat sta progettando di sostituire la 500X. Il suo successore, ora chiamato 600, è appena passato per la prima volta sotto l'obiettivo dei fotografi spia.

La nuova Fiat 600 sta facendo già parlare di sé. Nonostante tutta la buona volontà, non è facile per Fiat staccarsi dalla monocultura della ‘500’. Questo sta diventando sempre più evidente man mano che cresce il successo della variante elettrica, soprattutto dopo l’arrivo di una piccola batteria (24 kWh).

Tuttavia, i costruttori sanno che non bisogna mai puntare tutto su un solo paniere. Per questo motivo, Fiat intende dare un successore al suo piccolo SUV 500X. Una Fiat ormai soprannominata “600”, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, e che ha appena fatto la sua prima apparizione sotto l’occhio acuto dei fotografi.

Per il momento, l’italiana sta validando le fasi del suo sviluppo e le sue camuffature sono ancora pesanti. Ma tra la silhouette e le firme luminose, non può nascondere la sua identità.

Nuova Fiat 600: ecco come sarà il nuovo modello

Per questa seconda generazione della 500X, che cambierà nome, Fiat manterrà gli elementi estetici principali: forme molto arrotondate, un doppio look anteriore anch’esso molto rotondo e una firma luminosa piuttosto squadrata nella parte posteriore. D’altra parte, la Fiat 600 avrà un nuovo telaio sotto la veste dell’attuale generazione.

Ora che Fiat fa parte di Stellantis, la condivisione è d’obbligo. La 500X ha già condiviso la sua base con la Jeep Renegade, la 600 farà causa comune con la Peugeot 2008, la Opel Mokka e soprattutto la Jeep Avenger. Come quest’ultima, il piccolo SUV Fiat sarà costruito nello stabilimento polacco di Tychy e le due lontane cugine condivideranno molti elementi del telaio.

Questo sarà meno vero nell’abitacolo. Di fronte al guidatore, la Fiat 600 cercherà di fare la “Mini” con uno schermo circolare da un metro. Lo schermo multimediale – compatibile con CarPlay – è abbastanza standard e collocato nella parte superiore della plancia. Un’altra informazione riguarda i pulsanti fisici che dovrebbero rimanere in programma.

Per quanto riguarda il motore, non è detto che la Fiat 600 sarà disponibile solo in forma elettrica. L’Italia dovrebbe infatti avere diritto a “semplici” motori ibridi a benzina. In ogni caso, bisogna avere pazienza, perché la presentazione di questa Fiat 600 non è prevista prima della fine del prossimo anno.

LEGGI ANCHE: