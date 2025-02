Fiat Grande Panda: un nuovo inizio per il marchio

Fiat si prepara a lanciare la nuova Grande Panda, un modello che promette di diventare il bestseller globale del marchio. Secondo Olivier Francois, CEO di Fiat, la Grande Panda rappresenta un ritorno nel segmento B, fondamentale per la strategia di espansione internazionale del brand. Con un design moderno e funzionalità pratiche, questo city crossover mira a soddisfare la crescente domanda di SUV compatti in tutto il mondo.

La Grande Panda non è solo un’auto, ma un simbolo di resilienza e innovazione. Francois sottolinea l’importanza di essere competitivi a livello globale, e la Grande Panda è progettata per attrarre un pubblico vasto e diversificato. Con il suo appeal universale, il modello è destinato a conquistare il cuore degli automobilisti in vari mercati, rendendolo un potenziale leader di vendite.

Fiat Strada: il re delle vendite nel 2024

Nonostante le grandi aspettative per la Grande Panda, il 2024 ha visto la Fiat Strada emergere come il modello più venduto del marchio. Questo pickup ha registrato vendite straordinarie, specialmente in Brasile, dove ha mantenuto la sua posizione di leader per il quarto anno consecutivo. Con oltre 144 mila unità vendute, la Strada ha conquistato una quota di mercato del 5,8%, dimostrando la sua popolarità tra i consumatori.

Il successo della Strada non è un caso isolato. Fiat ha dimostrato di essere il marchio di Stellantis più globale, con una forte presenza in vari mercati. In Brasile, Fiat ha venduto oltre 521 mila veicoli nel 2024, superando di gran lunga i concorrenti. La Strada, insieme ad altri modelli come Argo e Mobi, ha contribuito a consolidare questa posizione dominante nel mercato.

Innovazione e sostenibilità: il futuro di Fiat

Il 2024 ha segnato anche l’introduzione di versioni ibride di modelli come Pulse e Fastback, un passo significativo verso la sostenibilità. Fiat sta investendo in tecnologie verdi per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento all’ambiente. La Grande Panda, con le sue caratteristiche innovative, si inserisce perfettamente in questa strategia di sostenibilità.

Inoltre, Fiat ha ottenuto risultati eccellenti anche in altri mercati, come la Turchia e l’Algeria, dove ha raggiunto quote di mercato impressionanti. Il Doblò, ad esempio, è stato il veicolo commerciale più venduto in Algeria, con una quota del 62%. Questi successi dimostrano che Fiat non solo sta rispondendo alle esigenze del mercato, ma sta anche tracciando una rotta chiara verso un futuro sostenibile e innovativo.