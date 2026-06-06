Finale Roland Garros 2026: Cobolli affronta Zverev, orario e dove vederla

Flavio Cobolli affronterà Alexander Zverev nella finale del Roland Garros domenica 7 giugno alle 15: dettagli su come si è arrivati all'ultimo atto, i precedenti tra i due e le opzioni per seguire la partita in tv e in streaming

La scena dello Roland Garros si prepara a ospitare una finale che mette di fronte l’azzurro Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. L’incontro è fissato per domenica 7 giugno alle ore 15 sul campo centrale Philippe-Chatriercon grande attesa per il possibile primo titolo Slam del giocatore italiano. La strada verso l’ultimo atto ha avuto momenti inaspettati: Cobolli è arrivato all’appuntamento senza disputare la semifinale a causa del ritiro del connazionale Matteo Arnaldiche ha spiegato di essersi sentito così male da commuoversi quando ha appreso di dover rinunciare.

Sul versante opposto, Zverev ha conquistato il pass per la finale vincendo il suo match di semifinale contro Jakub Mensik con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e 59 minuti. Prima dell’incontro conclusivo di Parigi, i due contendenti vantano uno storico di confronti diretto che vede il tedesco avanti per 3-1; l’ultimo incrocio risale ai quarti di un importante torneo Masters 1000 a Madrid, dove Zverev ebbe la meglio in due set.

Il percorso di Cobolli e le circostanze della semifinale

Il cammino di Flavio Cobolli verso la finale è passato attraverso una serie di vittorie significative: ha eliminato in sequenza Pellegrino, Wu, Tien, Svajda, Auger-Aliassime prima di arrivare all’incontro con Matteo Arnaldi. Quest’ultimo, colpito da un virus nelle ore precedenti alla semifinale, si è ritirato e ha reso di fatto Cobolli finalista senza giocare quel match. Il ritiro ha suscitato emozione tra i protagonisti: Arnaldi ha raccontato di aver pianto alla notizia della propria rinuncia, sottolineando il peso emotivo della situazione.

La semifinale di Zverev e i precedenti testa a testa

Alexander Zverev si è imposto su Jakub Mensik nella sessione diurna del Philippe-Chatrier, regolando l’avversario in quattro set dopo quasi tre ore di gioco. Nel corso del torneo il tedesco aveva già superato giocatori come Bonzi, Machac, Halys, De Jong e Jodardimostrando continuità e esperienza sulle superfici dello slam. A proposito dell’avversario italiano, Zverev ha speso parole positive: «Per me Flavio è una brava persona, ha un buon cuore. Ed è molto divertente se impari a conoscerlo», e ha anche citato con simpatia l’apporto del padre di Cobolli.

Come i precedenti possono influire sulla finale

I precedenti diretti vedono Zverev in vantaggio per 3-1, fattore psicologico da non sottovalutare ma non determinante su un campo come il Philippe-Chatrierdove singole giornate possono ribaltare aspettative. L’ultimo confronto, vinto dal tedesco a Madrid, è indicativo della capacità di Zverev di chiudere i match con autorità; d’altro canto Cobolli arriva in finale con slancio dopo una serie di risultati importanti e con la possibilità di sfruttare l’energia del pubblico italiano presente a Parigi.

Orario, copertura tv e opzioni in streaming

La finale è programmata per domenica 7 giugno alle ore 15 e sarà accessibile in chiaro sul canale NOVErendendo l’evento fruibile anche al grande pubblico senza abbonamento. Inoltre, la diretta televisiva sarà trasmessa sui canali Eurosportmentre le opzioni in streaming includono HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. Questa disponibilità multi-piattaforma consente agli appassionati di scegliere il dispositivo preferito per seguire l’incontro dal vivo.

In vista della finale, tutti gli occhi saranno puntati sul duello tattico tra il gioco di potenza e l’esperienza di Zverev e l’agilità e la freschezza di Cobolli sul rosso parigino. La combinazione di storia personale, statistiche e copertura mediatica fa di questo ultimo atto uno degli appuntamenti sportivi più seguiti della stagione tennistica.