Finale Roland Garros: orario, tv e il riassunto dei primi quattro set di Cobolli-Zverev

Scopri come seguire in tv e in streaming la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, l’orario sul campo Philippe‑Chatrier e il riassunto dei quattro set che hanno deciso la partita fino al quinto.

La finale del Roland Garros 2026 mette di fronte il romano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. L’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno 2026, con inizio alle ore 15:00 sul centrale di Parigi, il campo Philippe-Chatrier. L’incontro arriva dopo percorsi differenti: Cobolli ha raggiunto l’atto conclusivo senza disputare la semifinale a causa del ritiro per infortunio del connazionale, mentre Zverev ha guadagnato la finale vincendo la sua semifinale in quattro set.

Dove vedere la finale in tv e in streaming

Per chi vuole seguire la partita in diretta, la trasmissione è prevista sui canali Eurosport (Eurosport 1 ed Eurosport 2), disponibili tramite le principali piattaforme digitali come DAZNTimVision e Prime Video Channels. È possibile accedere alle dirette scaricando le app sulle smart tv o guardando da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer. In aggiunta, la copertura streaming è garantita anche da Discovery+ e HBO Maxche offrono la visione dell’incontro sulle rispettive piattaforme.

Per chi cerca la visione gratuita, è prevista la trasmissione in chiaro su NOVEil canale è disponibile al numero 9 del digitale terrestre e offre anche la diretta in streaming sul proprio sito ufficiale. Questa opzione consente di vedere la finale senza abbonamento, semplicemente collegandosi con un dispositivo connesso a internet o sintonizzandosi sul televisore.

Svolgimento della partita: i primi quattro set e il tiebreak decisivo

La partita ha percorso un andamento altalenante, con Zverev che ha preso subito il comando nel primo set e Cobolli che ha risposto nel secondo. Dopo i primi tre set il parziale era di 1-6, 6-4, 4-6a testimonianza di scambi intensi e di una continuità di livello da entrambe le parti. Nel quarto set la contesa si è protratta fino al 6-6 e si è decisa al tiebreak: Cobolli ha vinto il tiebreak per 7-5imponendosi e costringendo la partita al quinto set.

Momenti chiave del quarto set

Il quarto set ha offerto punti di alta tensione: Cobolli ha trovato soluzioni vincenti con la palla corta e con risposte angolate, mentre Zverev ha alternato potenti ace a qualche errore nei momenti cruciali. In un passaggio del tiebreak, Cobolli ha sfruttato un passante vincente e ha poi capitalizzato con una serie di prime efficaci; Zverev, invece, ha accusato un warning per servizio ritardato e ha mostrato qualche problema fisico alla coscia, gestendo la situazione con trattamenti durante il cambio campo. L’esito del tiebreak, deciso sul 7-5, ha rimandato la sentenza al set finale.

Come si sono qualificati i due finalisti e precedenti diretti

Il percorso di Zverev verso la finale è passato per una semifinale di quasi tre ore contro Jakub Mensik, terminata con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3dopo una serie di vittorie contro giocatori come Bonzi e Machac. Cobolli ha invece eliminato avversari tra cui Pellegrino, Wu e Auger-Aliassime, e il suo accesso alla finale è stato facilitato dal forfait di Matteo Arnaldi prima della semifinale. Sul piano dei confronti diretti, i due si erano incontrati quattro volte prima di questo match, con Zverev in vantaggio per 3-1tuttavia, la finale al Roland Garros rimane aperta e rende possibile una svolta per il tennista italiano.

Per gli appassionati, la combinazione di orario pomeridiano, il centrale parigino e la disponibilità sia su piattaforme a pagamento che in chiaro rende questa finale accessibile a un pubblico ampio. La partita proseguirà nel quinto set con entrambe le forze ancora in campo: seguirla in diretta permetterà di cogliere gli sviluppi fisici e tattici che decideranno il campione del torneo.