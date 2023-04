Sembra che Fisker sia stata piuttosto prudente nelle sue previsioni sull’autonomia dell’Ocean, dato che il costruttore americano aveva inizialmente annunciato 630 km. Si tratta già di una cifra di tutto rispetto per un SUV lungo 4,77 metri in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi grazie ai due motori che producono un totale di 557 CV e alimentati da una batteria NMC da 100 kWh nella versione top di gamma Extreme.

Ma il marchio non ha mai nascosto le ambizioni e il potenziale del modello: “Fin dall’inizio abbiamo sviluppato la Fisker Ocean per offrire ai nostri clienti il massimo livello di design, durata, innovazione e usabilità. Abbiamo creato un fantastico veicolo a 5 posti, che offre ai nostri clienti autonomia e comodità per ogni viaggio”, ha dichiarato il CEO Henrik Fisker.

Fisker Ocean: autonomia nel dettaglio

Il dato finale è appena stato reso noto, con una valutazione WLTP di 707 km. Non cercatelo, questo è il SUV elettrico a più lunga autonomia venduto oggi in Europa. “È una pietra miliare per tutti i dipendenti Fisker e siamo lieti che l’autonomia superi i nostri calcoli iniziali”, ha aggiunto Fisker.

Con un prezzo a partire da 41.900 euro (si prevede un minimo di 69.950 euro per questa versione campione), la Fisker Ocean si posiziona come rivale diretta della Tesla Model Y, che vanta un’autonomia massima di 533 km e un prezzo compreso tra 46.990 e 63.990 euro, con Henrik Fisker che non fa mistero del suo astio nei confronti di Elon Musk.

L’Ocean continua a essere sottoposta a test e dovrebbe completare l’omologazione europea completa entro il 28 aprile. Le consegne ai clienti dovrebbero seguire.

