Fluido post-laminazione Happy Lami Clean di Pimp My Lashes per ciglia e sopracciglia

Scopri come il fluido post-laminazione Happy Lami Clean di Pimp My Lashes pulisce, nutre e prolunga i risultati dopo laminazione e colorazione delle ciglia e sopracciglia

Happy Lami Clean di Pimp My Lashes è un fluido professionale destinato ai centri estetici per la fase immediata successiva a trattamenti di laminazione e colorazione di ciglia e sopracciglia. Il prodotto è studiato per rimuovere residui, lenire la pelle perioculare e restituire morbidezza e lucentezza ai peli senza risciacquo. Destinatari principali sono estetiste e professionisti che intendono consolidare il risultato tecnico e ridurre fastidi post-procedura.

Funzioni principali e benefici

Il fluido svolge tre funzioni: pulizia, idratazione e rinforzo. Rimuove residui di colla e pigmento per garantire un risultato estetico uniforme. Inoltre migliora la gestibilità dei peli, agevolando le fasi successive di styling e separazione.

Comfort e compatibilità cutanea

La formulazione ha pH compatibile con la zona perioculare e non richiede risciacquo, semplificando il lavoro in cabina. Texture, profumazione e colore facilitano l’applicazione e rendono il trattamento più gradevole per la cliente. Dal punto di vista operativo, il prodotto coniuga efficacia tecnica e esperienza sensoriale.

Composizione e ingredienti attivi

La formula combina agenti detergenti delicati con attivi nutritivi. Tra gli ingredienti di rilievo figurano il pantenolo (Provitamina B5), la betaine, una miscela di aminoacidi e PCA. Sono presenti inoltre PEG-12 Dimethicone per una sensazione setosa e Biotinoyl Tripeptide-1 con funzione rinforzante.

Supporto della barriera cutanea

Per la salute della pelle la formula include Ceramide NG e proteine idrolizzate di origine vegetale e pisello. Questi componenti aiutano a ripristinare struttura e corpo dei peli danneggiati. Il succo di Aloe Barbadensis completa il mix con proprietà lenitive e idratanti.

Modalità d’uso e consigli pratici per i professionisti

L’applicazione avviene subito dopo laminazione o colorazione. Il fluido si stende con pennellino o bastoncino monouso sui peli e sulla pelle interessata. Non è necessario risciacquare, quindi resta in posa apportando benefici senza appesantire il protocollo. Consigliabile l’uso come passaggio integrato nel trattamento professionale.

La confezione da 100 ml è pensata per un consumo regolare in salone, offrendo praticità e resa nel contesto operativo.

Per chi è indicato e vantaggi per il salone

Il prodotto è rivolto a centri estetici, lash stylist e operatori che effettuano trattamenti professionali di laminazione e colorazione. L’inserimento nel protocollo post-procedura migliora il comfort della cliente e la tenuta estetica dell’intervento. Le aziende leader hanno capito che offrire una cura completa post-trattamento aumenta la soddisfazione e la percezione di qualità del servizio.

Dal punto di vista ESG, la sostenibilità è un business case quando i centri privilegiano prodotti che uniscono efficacia e minore impatto operativo. Happy Lami Clean by Pimp My Lashes si presenta come una soluzione pratica per la fase post-trattamento, capace di coniugare azione detergente, nutrimento e protezione della pelle e dei peli senza necessità di risciacquo.