Un veicolo commerciale elettrico innovativo

Flynt ha recentemente svelato il suo primo veicolo commerciale leggero completamente elettrico, un passo significativo verso la sostenibilità nel settore dei trasporti. Questo furgone è stato sviluppato in collaborazione con MiracoMotor, un spin-off del gruppo cinese GAC, e si basa su una piattaforma EV progettata appositamente, senza adattamenti da veicoli termici esistenti. La scelta di una piattaforma dedicata è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e soddisfare le esigenze specifiche del mercato europeo.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Il furgone elettrico di Flynt è progettato per un utilizzo urbano, regionale e per l’ultimo miglio, rendendolo ideale per le operazioni di logistica e distribuzione. È equipaggiato con una batteria da 100 kWh agli ioni di litio, che offre un’autonomia fino a 500 km secondo il ciclo WLTP. Con un’efficienza di 20 kWh/100 km, il veicolo può trasportare carichi fino a 1.630 kg e ha un volume utile compreso tra 8,7 e 16,5 metri cubi, rendendolo versatile per diverse applicazioni commerciali.

Ricarica e tecnologia avanzata

La ricarica del Flynt eLCV è altrettanto innovativa, supportando corrente alternata fino a 22 kW e ricarica rapida in DC a 220 kW, permettendo di passare dal 30 all’80% in circa 20 minuti. L’architettura di bordo a 800 V consente funzionalità avanzate come vehicle-to-grid e vehicle-to-load, rendendo il veicolo non solo un mezzo di trasporto, ma anche una risorsa energetica. Inoltre, l’elettronica di controllo è predisposta per l’automazione di livello 4, aprendo la strada a future evoluzioni nel settore della guida autonoma.

Design e sicurezza

Il design del furgone è orientato a un uso professionale, con accessi ergonomici e una postazione mobile che facilita l’operatività quotidiana. La strumentazione digitale include un display centrale da 12,8 pollici e un cluster da 8,8 pollici, con integrazione di Apple CarPlay e Android Auto wireless. Le dotazioni di sicurezza comprendono sistemi ADAS di livello 2, garantendo un elevato standard di protezione per gli utenti e per i pedoni.

Prospettive future e mercato

Il primo prototipo del Flynt eLCV è stato presentato a gennaio 2025 in Cina e il veicolo arriverà sul mercato europeo nell’estate dello stesso anno per programmi pilota e test locali. Il lancio commerciale è previsto per il 2026, con una distribuzione graduale nei 26 mercati target dell’Unione Europea. Flynt non possiede impianti produttivi propri, ma opera come OEM asset-light, gestendo vendite e assistenza attraverso una piattaforma digitale proprietaria e una rete di partner locali. L’obiettivo è fornire un servizio integrato che includa soluzioni per la gestione dell’energia e la decarbonizzazione delle flotte, rispondendo così alle crescenti esigenze di sostenibilità nel settore dei trasporti.