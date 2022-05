Ford F150 Lightning: finalmente inizia la produzione

Presentata quasi un anno fa, la F150 Lightning ha appena iniziato la produzione nell’unità dedicata nello storico sito di Rouge a Detroit. Tesla domina il mercato nordamericano dei veicoli elettrici, ma questo peso massimo di Ford è all’orizzonte e potrebbe cambiare le cose.

La stella del mercato, il pick-up più venduto in 45 anni, sta per diventare elettrico.

Ford F150 Lightning: il successo è già all’orizzonte

Nel suo piano iniziale, Ford non credeva davvero nel successo del suo primo pick-up elettrico. La produzione era prevista in sole 75.000 unità all’anno. Questo è meno del 10% delle vendite annuali della serie F. Ma le prenotazioni ora superano le 200.000 unità.

Ford ha quindi intenzione di spingere la capacità della linea di produzione a 150.000 unità dal 2023. Nel frattempo, il produttore ha anche sospeso tutti gli ordini fermi per il modello 2022.

Per Ford, questo lancio è cruciale. La serie F è la vacca da mungere del gruppo e rappresenta una parte molto importante del suo fatturato e del suo profitto. Secondo alcuni studi, l’F150 è il secondo prodotto più importante in termini di vendite negli Stati Uniti, dopo l’iPhone.

Questo spiega anche la fretta di Ford di reagire all’annuncio del Cybertruck di Tesla. Soprattutto perché Chevrolet e Ram stanno preparando le loro armi.

Le caratteristiche

Con una larghezza di 95,7 pollici, o un enorme 2430 mm compresi gli specchietti, la Ford F-150 Lightning ancora non si adatterà adeguatamente alle strade di campagna, ma potrebbe essere più socialmente accettabile rispetto ai vecchi F-150 con motore V8.

Essere elettrica ha i suoi compromessi, tuttavia. A causa del peso prodigioso delle batterie necessarie per qualsiasi gamma significativa, il suo carico utile massimo sarà solo circa 900 kg.

D’altra parte, Ford promette una capacità di traino fino a 4500kg. Ford sostiene che la Lighting contrasta il carico utile inferiore con una serie di altre caratteristiche che lo renderanno uno strumento molto utile, come la ricarica bidirezionale. In altre parole, la Lighting può essere usata come un generatore portatile, fornendo fino a 9.6kW di potenza. Dovrebbe essere sufficiente per alimentare vari strumenti, o anche la vostra casa durante un’interruzione di corrente.