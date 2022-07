Ford Ranger Lightning: l’arrivo di una versione elettrica

Ford ha appena registrato il nome del modello Ranger Lightning presso l’Ufficio Marchi dell’Unione Europea. La registrazione dei nomi è comune, per proteggerli “in caso di necessità”. Questo non significa necessariamente che il modello sia già stato pianificato. Ma questa volta è molto probabile!

Ford Ranger Lightning: la versione elettrica del pick-up

In Ford, Lightning è stato appena utilizzato per indicare la versione 100% elettrica del pick-up F-150, protagonista delle vendite negli Stati Uniti. Questa versione si sta rivelando un vero successo, tanto che Ford ha dovuto raddoppiare rapidamente i tassi di produzione per soddisfare la domanda (80.000 unità all’anno invece di 40.000).

Questo darà sicuramente spunti a Ford per il fratello minore Ranger, il pick-up intermedio e più internazionale, visto che è disponibile in tutti i continenti.

Tuttavia, alla presentazione della nuova generazione alla fine del 2021, questo tipo di motore non è stato menzionato. Non si è nemmeno parlato di un ibrido. Ad esempio, Volkswagen non ha parlato di un Amarok elettrico quando ha presentato il suo nuovo modello qualche giorno fa. Il nuovo Amarok è basato sul Ranger, ma avere due grandi marchi che lavorano a un progetto comune sembra essere un vantaggio per lo sviluppo di una versione elettrica.

Tuttavia, se questa versione sarà lanciata, non avverrà prima di diversi anni, nella migliore delle ipotesi nel 2024.

Ford F150 Lightning: finalmente inizia la produzione

Nel suo piano iniziale, Ford non credeva davvero nel successo del suo primo pick-up elettrico.

La produzione era prevista in sole 75.000 unità all’anno. Questo è meno del 10% delle vendite annuali della serie F. Ma le prenotazioni ora superano le 200.000 unità.

Ford ha quindi intenzione di spingere la capacità della linea di produzione a 150.000 unità dal 2023. Nel frattempo, il produttore ha anche sospeso tutti gli ordini fermi per il modello 2022. Per Ford, questo lancio è cruciale. La serie F è la vacca da mungere del gruppo e rappresenta una parte molto importante del suo fatturato e del suo profitto. Secondo alcuni studi, l’F150 è il secondo prodotto più importante in termini di vendite negli Stati Uniti, dopo l’iPhone.

Questo spiega anche la fretta di Ford di reagire all’annuncio del Cybertruck di Tesla. Soprattutto perché Chevrolet e Ram stanno preparando le loro armi.