Ford sta cercando di riportare in auge il nome Fusion per una nuova station wagon simile a un crossover, l'Active. Ecco cosa sappiamo.

Con il crollo delle vendite di berline e l’aumento degli acquisti di SUV, Ford cerca di sintetizzare questi due segmenti di veicoli riportando in auge il nome Fusion per una nuova station wagon simile a un crossover, l’Active.

Anche se non ci sono molti dettagli sul prossimo modello di Ford, si prevede che sia destinato alla Subaru Outback.

Ciò significa che la Fusion Active dovrebbe avere la trazione integrale, rivestimenti in plastica per la carrozzeria e un’altezza di marcia superiore. Si vocifera anche che sarà offerta una motorizzazione ibrida e plug-in-hybrid. Non avremo un quadro completo fino a quando Ford non deciderà di svelare i dettagli, ma ecco quello che sappiamo finora sulla Fusion Active.

Ford Fusion Active 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità

La Ford Fusion, dismessa dopo il modello del 2020, sarà reimmaginata come una station wagon rialzata per meglio inserirsi nella gamma quasi interamente SUV del marchio. Finora abbiamo visto solo foto spia, ma sembra che il nuovo crossover sia prossimo al debutto. Ci aspettiamo di saperne di più entro metà anno. A tal proposito, proprio perché non sono state ancora rilasciate immagini ufficiali, la foto che vedete in copertina corrisponde a un rendering.

In basso potrete trovare una foto spia. Aggiorneremo tutto non appena avremo informazioni ufficiali.

Motore, trasmissione e prestazioni

Senza alcun dettaglio ufficiale sulle opzioni di motore e trasmissione che saranno disponibili sulla Fusion Active, possiamo solo fare ipotesi sulle possibilità.

Una cosa che possiamo quasi garantire è che sarà offerta la trazione integrale. Si vocifera anche che Ford offrirà un propulsore ibrido e plug-in-hybrid sulla wagon. Queste due configurazioni elettrificate potrebbero essere uguali o simili a quelle che equipaggiano il crossover compatto Escape.

Ciò significa un motore a quattro cilindri da 2,5 litri abbinato a due motori elettrici. La Fusion Active potrebbe anche ereditare il quattro cilindri 2.0 litri turbo da 250 CV della Escape, solo a gas, e il cambio automatico a otto rapporti. Non sapremo nulla sulle prestazioni e sulla guida della wagon finché non ci metteremo al volante.

Interni, comfort e carico

Il design degli interni, lo spazio per i passeggeri e il volume di carico della Fusion Active sono un vero mistero. Ci aspettiamo che lo stile rispecchi i prodotti Ford più recenti, come il crossover completamente elettrico Mustang Mach-E e il SUV di medie dimensioni Explorer.

Questi modelli suggeriscono un quadro strumenti completamente digitale, uno schermo centrale orientato verticalmente e un versatile vano portaoggetti all’interno dell’abitacolo. Ci aspettiamo inoltre che la Fusion Active offra un sedile posteriore comodo e un ampio spazio di carico per competere con la Outback.

