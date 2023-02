La hypercar Ford GT Mk IV cesserà la produzione alla fine dell’anno modello 2023. Per rendere omaggio a questo modello e alla sua storia d’origine, la casa automobilistica le sta dando un addio adeguato con un cenno alla GT Mk IV da corsa del 1967 che vinse la famosa 24 Ore di Le Mans nelle mani di Dan Gurney e A.J.

Foyt.

A tal fine, Ford ha benedetto il modello estremamente limitato – saranno prodotte solo 67 vetture costruite a mano, con un prezzo di 1,7 milioni di dollari ciascuna – con miglioramenti mirati alla pista. Tra i punti salienti figurano l’aumento della cilindrata del motore, che dovrebbe garantire una potenza di oltre 800 cavalli (da 660 cavalli), una carrozzeria ridisegnata, un passo più lungo, un nuovo assetto delle sospensioni e un cambio da corsa.

Ford GT 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

La Ford GT 2023 sarà caratterizzata da molte novità rispetto al modello precedente. Oltre al motore potenziato, Ford abbinerà al V-6 biturbo da oltre 800 cavalli quello che definisce un “vero e proprio cambio da corsa”, al posto del cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti della vettura normale. Inoltre, il telaio è stato allungato e gli ammortizzatori Multimatic DSSV (Dynamic Spool Valve) sono stati aggiornati con una configurazione ASV (Adaptive Spool Valve).

Le sospensioni riviste, il passo allungato e le ruote con bloccaggio centrale e pneumatici Michelin Pilot Sport da corsa dovrebbero rendere la maggiore potenza della GT più gestibile in pista, che è l’unico posto in cui può essere guidata. Non possiamo dire, senza averla provata, quanto sarà veloce.

Interni, comfort e carico

Gli interni dell’attuale modello GT da strada sono già minimalisti e incentrati sul guidatore, ma ci aspettiamo che la GT del 2023 sia ancora più spoglia. Probabilmente sarà dotata di tutto l’hardware necessario per l’uso in pista, tra cui una gabbia di sicurezza, un sistema antincendio, sedili da corsa e cinture di sicurezza. Non si sa se sarà dotata di aria condizionata, cosa che oggi non poche auto da corsa hanno.

Infotainment e connettività

Mentre il modello 2022 omologato per l’uso stradale è dotato di uno schermo touchscreen da 6,5 pollici, del software Ford Sync 3 e del navigatore integrato, ci aspettiamo che la GT definitiva, incentrata sulla pista, escluda del tutto il sistema di infotainment.

LEGGI ANCHE: