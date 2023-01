La Ford Fiesta è una versatile city car che ha iniziato la sua carriera nel 1976. Alla sua settima generazione dal 2016, lo stile della Ford Fiesta si è evoluto senza rivoluzionarsi, in particolare con una griglia più piccola, fari anteriori più arrotondati e fari posteriori che diventano orizzontali.

Disponibile nelle versioni a 3 e 5 porte, la Ford Fiesta è offerta in 7 livelli di allestimento: Cool & Connect, Titanium Business, Titanium Vignale, ST-Line, ST Line X, Active X e ST. In concorrenza con Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën C3, Renault Clio e Volkswagen Polo, la Ford Fiesta offre un’ampia gamma di motori. Per quanto riguarda i motori a benzina, ci sono solo tre cilindri: un 1.1 aspirato da 75 CV, un 1.0 Flexifuel da 95 CV (E85/ senza piombo), l’EcoBoost 1.0 turbo da 125 e 155 CV e infine un EcoBoost 1.5 da 200 CV per la sportiva ST.

Ford Fiesta: caratteristiche, design, motori

La Fiesta riprende lo stesso spirito del suo predecessore, con un muso “a punta”, ma è molto più sportiva e aggressiva. Le luci posteriori, che prima correvano un po’ in alto lungo il montante posteriore, sono sostituite da fari più orizzontali che allargano visivamente la carrozzeria. I progettisti la chiamano “seduta della macchina”. È più lunga di 8 cm e più larga di 2 cm rispetto alla generazione precedente, ma il volume del bagagliaio è ancora inferiore alla concorrenza, con poco meno di 300 litri.

La Fiesta è quindi più dimostrativa di alcune delle sue rivali, tra cui la Volkswagen Polo, in particolare nei suoi livelli di allestimento ST Line e ST, il primo dei quali è uno dei modelli più venduti della gamma Fiesta. All’interno, la Fiesta ristilizzata nel 2021 riceve un display touchscreen fino a otto pollici, con strumentazione digitale disponibile di serie a partire dal livello di allestimento Titanium Vignale.

Dimensioni

Ford Fiesta (3/5 porte): lunghezza 4,04 m Larghezza 1,73 m Altezza 1,47 m Passo 2,49 m

Ford Fiesta Active: lunghezza 4,07 m Larghezza 1,73 m Altezza 1,49 m Passo 2,49 m

Motori

La Fiesta si è liberata del suo unico motore diesel nel corso della sua carriera per mantenere solo basi a benzina, in micro-ibridazione o addirittura in bi-fuel con la nuova versione Flexifuel, unica nel segmento. Si tratta di un vero e proprio punto di forza, soprattutto perché non rappresenta quasi nessun costo aggiuntivo rispetto al vecchio motore di potenza equivalente: appena 100-200 euro sui livelli di allestimento superiori. Infine, va segnalata la presenza della versione sportiva ST da 200 CV, mentre la concorrenza si fa scarsa: sono scomparse la Renault Clio RS e la Peugeot 208 GTI, per cui rimane solo la Volkswagen Polo GTI e il suo 2.0 turbo, che però è molto più costoso della piccola americana.

