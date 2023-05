La Ford Kuga Hybrid torna a far parlare di sé, ma non come pensavamo. Stiamo aspettando l’arrivo della versione restyling, mentre la sua gemella americana, la Escape, ha ricevuto il suo nuovo volto qualche mese fa. Gli europei dovranno aspettare ancora un po’, perché ora si parla di una serie speciale. Il suo nome è Graphite Tech Edition.

Ford Kuga Hybrid: nuova edizione Graphite Tech

Questa versione si riconosce per il suo colore, il Matter Grey, che viene proposto per la prima volta sulla Kuga. Il colore è abbinato a cerchi da 19 pollici con finitura nera lucida. Lo Sport Design Pack è di serie e comprende uno spoiler posteriore e pinze dei freni verniciati in rosso. All’interno, include pedali in lega leggera.

È disponibile anche il Black Package. Come suggerisce il nome, comprende elementi verniciati di nero: il tetto, le calotte degli specchietti, le cornici dei fendinebbia… Le ruote sono aumentate a 20 pollici.

L’equipaggiamento è ricco. C’è il Techno Pack di serie, con fari full LED con funzione antiriflesso e head-up display, e l’Assistance Pack. Quest’ultimo include il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, l’inseguimento della corsia, la telecamera anteriore a 180° e il monitoraggio attivo dell’angolo cieco.

La Graphite Tech Edition è disponibile con entrambi i motori ibridi della Kuga: l’ibrido singolo da 190 CV con trazione integrale e compatibilità E85 o l’ibrido plug-in da 225 CV. I prezzi partono da 49.300 euro. Le consegne inizieranno a giugno.

LEGGI ANCHE: