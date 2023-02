Quando la Ford Escape originale è stata lanciata nel 2001, ha puntato su un’immagine “made for the trail” con uno stile robusto, una potenza V-6 disponibile e un sistema di trazione integrale sofisticato per l’epoca. Oggi il Bronco Sport, che condivide la piattaforma con la Escape, copre in modo credibile il mercato dei piccoli SUV fuoristrada per Ford, lasciando alla Escape, di dimensioni simili, uno stile di vita più morbido.

La trazione anteriore è di serie e la trazione integrale è ancora disponibile, ma non c’è nulla di robusto nel resto del pacchetto, che può essere acquistato con uno dei due propulsori ibridi, di cui uno plug-in, e con un motore turbo a tre o quattro cilindri. Per fare chiarezza: questa Escape è disponibile per il mercato americano e corrisponde alla nostra Kuga europea.

Ford Escape 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità

Per il 2023 Ford ha rinnovato il frontale della Escape, con una griglia più ampia che presenta il logo ovoidale del marchio. Anche il cofano e il paraurti anteriore sono stati ritoccati, mentre una serie di nuovi disegni di cerchi abbellisce la vista laterale. Sono stati eliminati gli abituali allestimenti S, SE, SEL e Titanium a favore di una nuova gamma che ora comprende i modelli Active, ST-Line e Platinum.

Il modello ibrido plug-in (PHEV) ha un proprio allestimento e tutti i modelli passano dal Sync 3 al Sync 4 per l’infotainment. Il sistema Sync 4 è in grado di ricevere aggiornamenti over-the-air e un display di infotainment più grande da 13,2 pollici è opzionale. Tutti i modelli sono ora dotati di un display digitale da 8,0 pollici, che può essere aumentato a un’unità più grande da 12,3 pollici su modelli selezionati.

La ST-Line offre un look più sportivo, anche se solo estetico.

Motore, trasmissione e prestazioni

La Escape offre un’ampia gamma di propulsori, a partire dal motore turbo a tre cilindri da 1,5 litri da 181 CV, disponibile con trazione anteriore o integrale. Per affrontare la concorrenza della Honda CR-V ibrida e della Toyota RAV4 Prime, Ford offre due Escape ibride, una delle quali è plug-in, e questi propulsori sono costituiti da un quattro cilindri da 2,5 litri e da due motori elettrici che si combinano per produrre 210 CV. Il motore a gas turbo-tre di base, pur essendo un po’ scontroso e poco raffinato, fornisce un’accelerazione adeguata.

Il passaggio al quattro cilindri turbo da 2,0 litri da 250 CV. Entrambi i motori a benzina sono abbinati a un cambio automatico a otto rapporti; gli ibridi utilizzano una trasmissione a variazione continua.

