Nel 2022, Ford ha presentato il SuperVan 4, un folle furgone 100% elettrico progettato per accompagnare il lancio del nuovo Transit Custom. Il veicolo torna nel 2023, in una versione modificata chiamata SuperVan 4.2, sempre progettata con il team STARD.

Ford SuperVan 4.2: caratteristiche, design, motore

Le modifiche sono state apportate per adattarlo a un evento molto speciale: la leggendaria scalata della Pikes Peak, che quest’anno si svolge il 25 giugno. La Pikes Peak prevede quasi 20 chilometri di salita, 156 curve, 1.444 metri di dislivello positivo e un arrivo a oltre 4.000 metri di altitudine.

Per affrontare questa sfida, il SuperVan ha un kit aerodinamico rivisto. Per garantire l’aderenza alla strada, la macchina è stata dotata di un enorme doppio spoiler posteriore. Anche i pannelli laterali e il diffusore sono stati ridisegnati. Il risultato è un miglioramento della deportanza, con 2.000 kg di forza di gravità a quasi 250 km/h. La forma distintiva del SuperVan elettrico originale è stata mantenuta, con una carrozzeria che si chiude rapidamente dopo la cabina.

Le specifiche tecniche sono state riviste. I motori non sono più quattro, ma tre. Uno è anteriore e due posteriori, quindi la trazione è ancora integrale. Ma la potenza è diminuita, da 2000 a 1400 CV… ancora. Ford e STARD volevano ottenere un rapporto peso-potenza più adeguato. Il sistema di frenata rigenerativa è stato rivisto, con freni carboceramici. Il veicolo è montato su ruote in magnesio dotate di pneumatici Pirelli P Zero. Per risparmiare peso, il parabrezza è in plexiglas e l’abitacolo è stato ridotto al minimo.

Per mandare questo Transit estremo tra le nuvole, Ford ha chiamato Romain Dumas, uno specialista del genere. Ha partecipato a questa gara in diverse occasioni e l’ha anche fatta elettricamente, con Volkswagen nel 2018.

