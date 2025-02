Il calendario della Formula 1 2025

La stagione di Formula 1 2025 si aprirà ufficialmente il 16 marzo con il Gran Premio d’Australia, che si svolgerà sul suggestivo circuito dell’Albert Park di Melbourne. Questo evento segna l’inizio di un calendario ricco di 24 gare, un record che conferma l’intensità e l’interesse crescente per il motorsport. Gli appassionati possono aspettarsi un mix di tradizione e innovazione, con 6 gare sprint programmate in diverse località, tra cui Shanghai e Miami.

Le scuderie protagoniste

Le principali scuderie, tra cui Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren, si preparano a una battaglia avvincente per il titolo. Max Verstappen, campione del mondo in carica, sarà ancora una volta il pilota da battere, ma la Ferrari punta su Charles Leclerc e l’esperienza di Lewis Hamilton per riconquistare il titolo. La McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri, spera di capitalizzare i progressi fatti negli ultimi anni, mentre la Mercedes cerca di tornare ai vertici dopo un periodo di difficoltà.

Novità e regolamenti per il 2025

La FIA ha introdotto importanti aggiornamenti al regolamento per la stagione 2025, in vista della grande rivoluzione prevista per il 2026. Tra le novità più significative c’è l’introduzione di un kit di raffreddamento per i piloti in caso di temperature esterne superiori a 30,5°C. Inoltre, è stato vietato il controverso “mini DRS” e sarà implementata l’Intelligenza Artificiale per monitorare le violazioni dei limiti di pista. Queste misure mirano a migliorare la sicurezza e la competitività delle gare, rendendo ogni evento ancora più emozionante per i fan.

Attesa per i test invernali

Prima dell’inizio ufficiale della stagione, si svolgeranno i test invernali sul circuito di Sakhir in Bahrain, dove i team avranno l’opportunità di mettere alla prova le loro vetture. Questi test, programmati per il mese di febbraio, saranno cruciali per valutare le prestazioni e le strategie in vista delle prime gare. I fan potranno seguire l’evento in diretta su Sky Sport F1, un’ottima occasione per prepararsi all’inizio di una stagione che si preannuncia già entusiasmante.