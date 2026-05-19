Piattaforma CorExpedia amplia il reso delle carcasse per i marchi ZF e TRW

CorExpedia rende il reso delle carcasse più trasparente e accelera la rigenerazione dei ricambi per officine, distributori e flotte

ZF Aftermarket ha esteso la sua piattaforma digitale CorExpedia per gestire il reso delle carcasse anche per i ricambi a marchio ZF e TRW, dopo il primo lancio dedicato a SACHS e WABCO. Questo ampliamento punta a semplificare le operazioni di ritorno dei componenti usati in tutta Europa, favorendo un flusso più regolare verso gli impianti di rigenerazione e rafforzando l’impegno di ZF verso l’economia circolare.

La novità interessa particolarmente officine, distributori e flotte che gestiscono grandi volumi di ricambi: l’obiettivo è ridurre tempi, errori e costi associati al processo di reso, offrendo una procedura uniforme per tutti i marchi premium di ZF attraverso un unico canale digitale.

Come funziona la piattaforma CorExpedia

CorExpedia unifica il processo di logistica inversa e fornisce istruzioni chiare su criteri di accettazione, documentazione e modalità di imballaggio. Gli utenti possono aprire richieste di reso via portale, ottenere indicazioni operative in tempo reale e seguire lo stato della spedizione fino alla consegna allo stabilimento di riferimento. In pratica, la piattaforma trasforma un flusso tradizionalmente frammentato in un processo più lineare e controllabile.

Trasparenza e tracciabilità

Uno dei punti di forza è la completa trasparenza sui requisiti: i partner vedono quali carcasse sono idonee al ritiro, quanti pezzi inviare e in quali condizioni. Questo livello di visibilità riduce i rifiuti logistici e minimizza i rifiuti di materiale, perché solo i componenti conformi vengono spediti. Inoltre, le informazioni disponibili consentono di programmare meglio i rientri e di evitare ritardi che rallenterebbero la fase di remanufacturing.

Benefici operativi e riduzione degli oneri amministrativi

Dal punto di vista operativo, CorExpedia snellisce le pratiche amministrative: la digitalizzazione del flusso di lavoro diminuisce la burocrazia connessa all’apertura delle richieste di reso e semplifica la gestione delle cauzioni. Una volta che le carcasse sono verificate presso gli impianti, i clienti ricevono in genere la liquidazione delle cauzioni in modo più rapido e con maggiore chiarezza sullo stato dei pagamenti.

Supporto logistico e visibilità per ZF

ZF offre inoltre la possibilità di organizzare il trasporto delle carcasse coprendo i costi logistici in determinate condizioni, riducendo così le complessità per i partner. Sul fronte interno, la piattaforma dà a ZF una panoramica aggiornata dei componenti in attesa di rientro, migliorando la gestione degli stock e garantendo un approvvigionamento costante per le attività di rigenerazione.

Rigenerazione come leva di sostenibilità

La rigenerazione è uno dei pilastri della strategia circolare nel settore automobilistico: ripristinare componenti usati a standard comparabili al nuovo conserva risorse e allunga il ciclo di vita dei prodotti. ZF prosegue da decenni su questa strada: con oltre 7.300 prodotti rigenerati realizzati in 20 siti a livello globale, la società si posiziona tra i protagonisti mondiali del reman nell’aftermarket.

Secondo i responsabili di ZF Aftermarket, la piattaforma non è solo uno strumento di logistica ma la vera e propria spina dorsale digitale della filiera di rigenerazione. Standardizzare il processo per tutti i marchi e mercati contribuisce a rendere concreta la circolarità, garantendo al contempo la disponibilità delle carcasse necessarie per produrre ricambi rigenerati di qualità.

In concreto, facilitare il reso tramite CorExpedia aiuta a chiudere il cerchio nel settore dei ricambi: meno materiali vergini estratti, meno rifiuti prodotti e una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse. Per officine, distributori e flotte, questo si traduce in un’opportunità pratica per integrare comportamenti più sostenibili nelle operazioni quotidiane, mantenendo al contempo affidabilità e velocità di servizio.