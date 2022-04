Formula E Roma 2022: orari e dove vedere la gara

Finalmente, dopo due anni, la gara di Formula E che si terrà a Roma nel weekend di venerdì 9 e sabato 10 aprile 2022, sarà aperta al pubblico. Nel 2020, a causa della pandemia di Coronavirus, la gara era stata annullata; nel 2021, invece, si è corso a porte chiuse.

Formula E Roma 2022, l’attesa è finita

Ci sono tante aspettative per questa competizione, soprattutto per la star di casa: Antonio Giovinazzi. L’ex pilota della scuderia Alfa Romeo in Formula 1, dal 2022 corre in Formula E per il team statunitense Dragon/Penske Autosport. Va ricordato, prima di parlare di biglietti ed orari, che per accedere al circuito urbano dell’Eur bisogna essere in possesso del Green pass base.

Per ottenere questo certificato è necessario aver effettuato due dosi di vaccino oppure un tampone rapido o molecolare entro le 72 o 48 ore prima dell’evento.

I biglietti per la gara

I biglietti si potranno acquistare sulla piattaforma Tickeone e i prezzi delle tribune variano da 72 euro fino a 132 euro. Alla cifra di 29 euro è possibile acquistare un biglietto per la Green Arena, dove ci sono punti ristoro e maxischermi per vedere la gara.

Gli under 16 possono avere diritto a delle agevolazioni economiche. Incluso nell’acquisto del biglietto vi è il libero accesso all’Allianz E-Village, un’area aperta dalle 7:00 alle 19:00 nella quale ci sono numerose attività da fare, sia per adulti che per bambini.

Dove vedere la gara in Tv o in streaming

Chi invece vuole seguire la Gara 1 e la Gara 2 di Formula E da casa, può farlo sintonizzandosi sui canali Sky Sport Action e Sky Sport Uno (canale 201), mentre in chiaro si possono vedere sempre su Italia Uno e Sportmediaset.

Per quanto riguarda le 3 Prove libere, possono essere viste sul sito ufficiale e sull’app Formula E. La Qualifica 1 e la Qualifica 2 sono disponibili su Italia Uno, sul sito Sportmediaset.it e su Sky Sport Action (canale 206).

Il programma

Il programma nel dettaglio è così suddiviso:

Sabato 9 aprile

Prove libere 1: 7:15 – 7:45

Prove libere 2: 9:00 – 9:30

Qualifiche 1: 10:40 – 11:55

Gara 1: 15:00 – 16:00

Domenica 10 aprile