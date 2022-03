Mercedes-EQ Silver Arrow 02: scheda tecnica e caratteristiche

Pronta per stupire ancora come fatto nella passata stagione. La Mercedes punta al bis in Formula E, il campionato elettrico, con la sua Mercedes-EQ Silver Arrow 02 guidata da Nyck de Vries, campione del mondo in carica, e da Stoffel Vandoorne.

La vettura di questa annata si presenta molto simile ma solo per estetica. Infatti, sono state introdotte diverse novità.

Mercedes-EQ Silver Arrow 02: caratteristiche

La Mercedes-EQ Silver Arrow 02, ovvero l’auto che corre in Formula E nella stagione 2022, è davvero molto simile a quella dello scorso anno anche se sono state introdotte delle novità per far fronte a qualche modifica del regolamento. L’hardware resta lo stesso rispetto al precedente modello, ma i team hanno lavorato sul miglioramento dei software che andranno adesso a gestire 20 kW di potenza in più in modalità gara.

Lo stesso Nick Chester, direttore tecnico della Mercedes-EQ Formula E Team, aveva annunciato l’omologazione della vettura confermando le geometrie fisse con alcune novità sull’assetto meccanico e sulla mappatura della power unit oltre che sul software. Questo perché col nuovo format tra qualifiche e gara, la stagione 2022 è cambiata rispetto al passato.

Obiettivo: fare il bis

La Mercedes-EQ Silver Arrow 02 si pone come obiettivo quello di vincere ancora il mondiale, come avvenuto nella passata stagione.

Il giovane pilota olandese de Vries, dopo aver fatto il proprio debutto nel mondo della Formula E nel 2019, e aver vinto il campionato successivo 2020-21, proverà a non farsi scappare l’occasione di confermarsi il numero uno e potrà contare anche sull’ormai fedele compagno di box Vandoorne.

Scheda tecnica

Oltre alle caratteristiche standard per quanto riguarda le dimensioni, Mercedes-EQ Silver Arrow 02 prevede queste ulteriori informazioni tecniche consultabili sul sito di riferimento Mercedes Benz.