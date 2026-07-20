Tesla in testa tra i giovani, Mitsubishi preferita dagli over 55

Il mercato auto tedesco sta vivendo una trasformazione senza precedenti, con i giovani che preferiscono Tesla e gli over 55 che scelgono marchi asiatici come Mitsubishi e Subaru.

Il mercato automobilistico tedesco sta vivendo una trasformazione epocale, con tendenze di acquisto che si stanno polarizzando tra le generazioni. I dati del primo semestre del 2026, elaborati dal Kraftfahrt-Bundesamt rivelano un divario significativo tra le preferenze dei giovani e quelle degli over 55.

Questa evoluzione non solo riflette cambiamenti culturali, ma anche una ridefinizione delle priorità dei consumatori. Mentre i giovani cercano innovazione e tecnologia, gli acquirenti più maturi preferiscono affidabilità e comfort.

Le preferenze degli over 55: affidabilità e tradizione

Tra gli acquirenti con un’età media più elevata, i marchi asiatici dominano la scena. Mitsubishi si posiziona al vertice con un’età media di acquirenti di 58,1 anni e un impressionante 58,5% di clienti over 60. Questo marchio, insieme a Subaru (57,9 anni di media e 57,4% di over 60) e Lexus (56,9 anni), è sinonimo di affidabilità a lungo termine e facilità d’uso.

Anche marchi generalisti come HondaToyota e Suzuki insieme al lusso sportivo di Porsche mantengono una clientela anagraficamente superiore ai 55 anni. La scelta di questi marchi è spesso legata a una fidelizzazione costruita in decenni di soddisfacente guida condivisa.

I giovani e la rivoluzione tecnologica

Dall’altra parte dello spettro, i giovani tedeschi stanno abbracciando marchi innovativi. Tesla si conferma come il marchio preferito dai più giovani, con un’età media degli acquirenti di appena 42,7 anni circa 15 anni in meno rispetto a Mitsubishi. Oltre il 72% dei clienti Tesla è under 50, con la fascia d’età più rappresentata tra i 30 e i 39 anni.

Oltre a Tesla, altri marchi stanno conquistando i giovani. Seat (47,7 anni) e il suo spin-off sportivo Cupra (47,8 anni) si mantengono ben al di sotto della soglia dei cinquant’anni. Anche nuovi attori della mobilità elettrica, come Leapmotor (48,8 anni) e Polestar (49,0 anni), ottengono le preferenze degli utenti più giovani.

I brand di casa e il mercato di mezzo

I grandi costruttori premium tedeschi si posizionano nel centro della classifica, riflettendo l’andamento demografico generale della nazione. Volkswagen il marchio più venduto, ha un’età media degli acquirenti di 51,8 anni con oltre il 60% delle vendite destinate a persone con più di 50 anni.

Nel segmento lusso, BMW è il marchio che attrae i clienti leggermente più giovani fra i tre grandi (52,5 anni), seguito da Mercedes-Benz (53,1 anni) e Audi (53,8 anni). Questi dati indicano che, nonostante gli sforzi di marketing per apparire dinamici e sportivi, la capacità d’acquisto necessaria per accedere a questi modelli rimane concentrata nelle fasce d’età più mature ed economicamente stabili.