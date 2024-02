Francesco Renga è una delle voci più ascoltate ed amate d’Italia autore di pezzi che sono entrati nell’immaginario collettivo e che vengono cantati da tutti. In questo articolo vediamo quale auto guida tutti i giorni per spostarsi per via dei molteplici impegni che deve sostenere.

L’auto di Francesco Renga

Francesco Renga ha un’auto famosa ed apprezzata in tutto il mondo si tratta di una Range Rover Land Rover ovvero un fuoristrada perfetto per qualunque situazione ma che riesce a dare il massimo nei tragitti in fuoristrada.

Renga abitando a Brescia non è che abbia facilmente luoghi dove andare a fare fuoristrada quindi la utilizza per spostarsi, di sicuro la mole è impegnativa da gestire dato che l’auto è tutt’altro che piccola ma abituati ai suv moderni non è più enorme come lo era in passato.

Di sicuro la capienza a bordo non manca così come la potenza che pur non essendo molta, bisogna tenere in considerazione anche il peso che è tutt’altro che piuma, lo rende brioso in particolare nei percorsi autostradali dove è silenzioso.

La “Renga Rover”

L’esemplare di Francesco Renga è stato soprannominato dallo stesso attore ironicamente “Renga Rover” ha fatto anche applicare una targhetta sul portellone posteriore così da essere riconoscibile.

Capita di vederla nella città lombarda ed i fan sanno che c’è proprio lui al volante. Infatti quando incontra qualcuno per strada si ferma per scambiare qualche amichevole battuta o per farsi dei selfie.

Dimostra quindi di prendere la propria fama nel modo giusto mostrando la sua umanità a dispetto della popolarità ringraziando il suo pubblico per l’affetto e la passione con cui lo segue e per la popolarità che gli ha permesso di ottenere.