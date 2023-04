Tra le auto di Francesco Totti è presente un nuovissimo gioiellino per cui il calciatore non ha di certo badato a spese.

Oltre alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, si aggiunge un altro tipo di amore. Una creatura straordinaria, elegante e in grado di far sognare chiunque.

Scopriamo il suo ultimo acquisto e le caratteristiche specifiche di questa nuova auto. Vi assicuriamo che vi lascerà a bocca aperta (ma potrebbe non sorprendervi, considerando il patrimonio del calciatore).

Le auto di Francesco Totti: un nuovo amore in garage

Francesco Totti possiede diverse auto straordinarie, tra cui diverse Ferrari, una 612 e una 599.

Come se non bastasse, il suo parco auto accoglie un nuovissimo gioiellino. Si tratta di un’auto dalle prestazioni straordinarie, ma è perfetta anche per l’uso quotidiano.

Stiamo parlando di una Lamborghini Urus, dal prezzo che parte da 230.000 euro (per il modello base, quindi vi lasciamo immaginare).

Lamborghini Urus

Questa bestia ha un motore V8 biturbo 4.0 in grado di erogare oltre 600 CV e 850 Nm di coppia.

Il sistema è a trazione integrale, con sospensioni ad aria e modalità offroad. Come dicevamo prima, quest’auto è in grado di affrontare qualsiasi tipo di strada senza alcun problema.

L’auto è in grado di raggiungere una velocità massima di 305 km/h ed è disponibile in diverse versioni.

La versione S, ad esempio, ha ben sette modalità di guida: Strada, Sport, Corsa, Terra, Neve, Sabbia ed Ego. I rivestimenti degli interni sono rigorosamente in pelle, mentre le finiture esterne e interne sono in carbonio e cromo brillante.

Presenti cerchi in lega fino a 23 pollici. Insomma, si tratta di una meravigliosa creatura che suscita sicuramente invidia.

