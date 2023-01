Curiosi di scoprire quali sono le auto di Ilary Blasi?

Blasi è una conduttrice televisiva, showgirl e modella italiana. È diventata nota al grande pubblico per aver condotto diversi programmi televisivi di successo, come “Le Iene” e “L’Isola dei Famosi”. La separazione da Francesco Totti ha sconvolto tutta Italia ed è finita sotto i riflettori in modo più o meno intenso.

Passiamo quindi a un argomento diverso: il suo parco auto.

Si tratta di modelli davvero impressionanti che non passano inosservati. Inoltre, pare ci sia una nuova arrivata che grida alla sostenibilità!

Le auto di Ilary Blasi: cosa guida la showgirl

Ilary Blasi ha avuto modo di guidare le meravigliose Rosse del Cavallino Rampante, in particolar modo una 599 GTO dal valore di circa 400 mila euro.

Durante il percorso di vita con Francesco Totti, la coppia ha posseduto anche una Lamborghini Urus nera, una bestia da 650 cavalli con vetri oscurati e trazione integrale.

Tuttavia, quest’ultima è stata presa in leasing.

Ilary Blasi ha anche preferito un’utilitaria, ovvero una Smart con cui è stata vista molto spesso in giro. Si tratta di un’auto particolarmente utile per spostarsi nella città capitolina.

La nuova arrivata

Passiamo alla nuova arrivata, una creatura che coincide con la presenza di Bastian – la nuova fiamma – nella vita della showgirl. Parliamo di una Audi e-tron nera, dal valore di 86 mila euro (probabilmente anche di più, considerando i vari optional).

La versione 50 quattro eroga 313 CV, mentre la 55 quattro 408 CV. La sua autonomia dovrebbe corrispondere a 400 km ed è un modello decisamente interessante.

Insomma, pare che Blasi stia adottando un approccio più ecologico (seppur lussuoso, sia chiaro!).

