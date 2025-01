Un nuovo capitolo per Franco Colapinto

Franco Colapinto, il giovane talento argentino, ha ufficialmente firmato un accordo pluriennale con la scuderia Alpine, diventando così il nuovo collaudatore e pilota di riserva per la stagione 2025. Questo passaggio rappresenta un’importante opportunità per Colapinto, che ha dimostrato il suo valore nel corso della sua breve ma intensa carriera in Formula 1. Dopo aver preso il posto di Logan Sargeant nella seconda metà della scorsa stagione con la Williams, Colapinto ha impressionato molti con le sue prestazioni, guadagnandosi un posto in un team di prestigio come Alpine.

Le parole di Colapinto e del team Alpine

In un’intervista, Colapinto ha espresso la sua emozione per questa nuova avventura: “Sono davvero entusiasta di legarmi all’Alpine. Voglio ringraziare la Williams per il supporto che mi ha dato, ma ora è tempo di un nuovo capitolo. Accettare questa sfida con l’Alpine è un onore”. Le sue parole riflettono la determinazione e la passione che lo caratterizzano, elementi fondamentali per affrontare le sfide future. Flavio Briatore, Executive Advisor di Alpine, ha commentato l’arrivo di Colapinto sottolineando il suo talento e il potenziale che porta con sé: “Franco è tra i migliori giovani talenti del motorsport in questo momento. Le sue prestazioni da esordiente sono state impressionanti e siamo entusiasti di lavorare con lui per costruire il futuro della squadra”.

Il futuro di Colapinto in Formula 1

Con l’ingresso di Colapinto nel team Alpine, si apre un nuovo orizzonte per il pilota argentino. Sebbene non avrà un sedile da titolare nel 2025, la sua posizione di collaudatore e pilota di riserva gli permetterà di accumulare esperienza e di essere pronto a scendere in pista nel caso in cui i piloti titolari, Pierre Gasly e Jack Doohan, non siano disponibili. Questo ruolo è cruciale, poiché offre a Colapinto l’opportunità di dimostrare il suo valore e di prepararsi per un futuro da pilota titolare. James Vowles, team principal della Williams, ha sottolineato l’importanza di questo accordo, affermando che rappresenta la migliore possibilità per Colapinto di ottenere un posto da titolare nel 2025 o nel 2026.