Le moto di grande cilindrata sono dotate della frizione antisaltellamento si tratta di una frizione progettata apposta per evitare pericolosi problemi durante la scalata di marcia, in questo articolo vediamo cos’è e come funziona.

Frizione antisaltellamento moto: cos’è, come funziona, a cosa serve

La frizione antisaltellamento è stata studiata per le moto di grossa cilindrata al fine di evitare il saltellamento della ruota posteriore in staccata che può causare squilibri rischiosi in fase di decelerazione dalle alte velocità.

Il suo funzionamento è simile alla frizione tradizionale solo che il disco frizione di quella ad anti saltellamento si autobilancia non rendendo necessario l’intervento manuale di regolazione della frizione in base al freno motore, un’attività che deconcentra il centauro dall’approccio alla prossima curva.

Con una frizione di questo tipo tutto questo non accade poiché si regolerà in automatico trovando il perfetto bilanciamento e regalando una scalata perfetta ed un comportamento neutro della moto. Situazioni che sono sempre apprezzate a bordo di una due ruote ma ancora di più se questa è ad alte prestazioni.

Quando conviene?

Una frizione antisaltellamento è sempre conveniente ma soprattutto se si ha una moto in cui il freno motore è molto presente ha un grande vantaggio dato che non si lavorerà più per gestirlo ma il suo bilanciamento è automatico.

In questo modo non dovrebbero esserci particolari rischi alla guida ma solamente vantaggi di conseguenza l’esperienza di guida sarà completamente diversa.

Si tratta di un upgrade costoso ma che fa la differenza cambiando totalmente il rapporto con la propria moto che cresce in termini di sicurezza. Di conseguenza i soldi saranno ben spesi perché sulla salute non si scherza ed ogni centesimo conta. Naturalmente bisognerà trovare la frizione adatta al nostro scopo ma il mercato ne conta molti tipi.