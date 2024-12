Il giovane talento brasiliano

Gabriel Bortoleto, il campione in carica della Formula 2, si prepara a diventare uno dei protagonisti della Formula . A soli 20 anni, il pilota brasiliano ha già dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli, grazie a un impressionante curriculum che include vittorie consecutive in Formula 3 e Formula 2 al suo debutto. Questo percorso straordinario lo ha reso l’unico rappresentante dell’America Latina nella griglia di partenza, dopo la separazione tra Sergio Perez e la Red Bull e la conclusione del contratto di Franco Colapinto con la Williams.

Un campionato F2 da incorniciare

La stagione di Bortoleto in Formula 2 è stata caratterizzata da un mix di costanza, talento e velocità. Il momento cruciale è arrivato durante il weekend di Monza, dove il giovane pilota è riuscito a rimontare dal fondo della griglia, sfruttando anche l’ingresso della Safety Car nel momento giusto. “Non abbiamo iniziato la stagione nel modo migliore”, ha dichiarato Bortoleto, riflettendo su un inizio difficile che lo aveva visto accumulare pochi punti. Tuttavia, la sua determinazione e il suo talento lo hanno portato a vincere la Feature Race a Monza, segnando un punto di svolta nella sua stagione.

Verso la Formula 1

Con il contratto per guidare in Formula 1 già in tasca, Bortoleto ha affrontato le ultime gare della stagione con meno pressione, ma con la ferma volontà di vincere il campionato. “La pausa è stata positiva per me”, ha affermato, sottolineando come le trattative per il suo futuro siano state cruciali per le sue prestazioni. La fiducia di Mattia Binotto, che ha riconosciuto il suo potenziale, ha ulteriormente motivato il giovane pilota. “Ho dimostrato a me stesso che, vincendo la F3 e la F2, meritavo di essere in F1”, ha concluso Bortoleto, evidenziando il suo desiderio di seguire le orme di altri grandi piloti come Piastri, Russell e Leclerc.