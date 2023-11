La casa automobilistica cinese GAC ha presentato in anteprima il proprio concept relativo ad un SUV dal design futuristico e che guarda al futuro anche a livello costruttivo e motoristico. In questo articolo analizzeremo l’auto scoprendola nei suoi dettagli principali come le dimensioni, il prezzo e gli interni.

GAC Era Concept: dimensioni e interni

Gac Era si è mostrato al pubblico nel corso del salone dell’auto di Guangzhou 2023 dove la casa ha portato anche altre vetture che potrebbero presto divenire disponibili per l’acquisto.

Le dimensioni di quest’auto non sono state svelate nella loro interezza, gli unici dati a disposizione sono la lunghezza di 5 metri e 41 davvero un valore imponente, non a caso si nota sin dai primi frame del video di presentazione, ed il passo 3 metri e 13.

Si tratta di valori che non si vedono spesso anche in una categoria come quella dei SUV che fa delle dimensioni il proprio mantra.

Gli interni di ERA Concept sono un qualcosa che si è visto poche volte in termini di auto, questi infatti si avvicinano all’esperienza che garantisce un salotto: sedili anteriori rotanti; console centrale trasformabile in un tavolo; sedili posteriori estendibili che garantiscono anche sedute extra, il bracciolo centrale si trasforma in un tavolo da the.

Abitacolo rivestito in pelle biologica di color viola, superfici simil-scamosciate e una trama bianca legnosa. Il cruscotto presenta un ampio display ed uno schermo più piccolo nella zona del guidatore. I comandi al volante e delle portiere sono soft touch.

Il prezzo non è ancora stato svelato

Trattandosi di un concept è più un esercizio di stile che un veicolo destinato alla vendita, almeno per ora, quindi il prezzo dell’auto non è ancora stato annunciato.

Sicuramente per la tecnologia ed i materiali impiegati che lo rendono unico, l’eventuale prezzo di vendita potrebbe avere una base d’attacco superiore ai 100.000 euro. Un prezzo adatto all’auto.