AdBlue, cosa succede se ne metto troppo? I rischi

Il liquido AdBlue serve per ridurre le emissioni di azoto dai motori a gasolio, il suo utilizzo è infatti capace di abbassarle anche sino al 90% permettendo quindi a questi inquinanti di trasformarsi in vapore acquo in uscita dai gas di scarico riducendo e quasi annullando la loro nocività. Ma cosa succede se per caso ne inseriamo troppo nell’apposito contenitore? In questo articolo lo scopriamo.

Cosa succede se metto troppo AdBlue?

Se si supera la dose di additivo consigliata per l’auto il rischio è che si incorra in importanti problemi per la salute dell’auto, in quanto gli additivi sono progettati per funzionare efficacemente solo se inseriti nel giusto quantitativo. Sforando quel limite la situazione può solo che peggiorare.

Per non sbagliare quindi è importante seguire i consigli riportati sul manuale di istruzioni dell’auto. Solo così si ha la certezza di non sbagliare e quindi di beneficiare del vantaggio che AdBlue ha nel ridurre gli inquinanti.

Come sapere quando il serbatoio AdBlue è pieno

Per sapere quando il serbatoio di AdBlue è pieno, bisogna erogare tramite una pistola erogatrice, una tanica o una bottiglia l’AdBlue nell’apposito serbatoio, dopo che l’auto ha emesso l’avviso di necessità di rifornimento del liquido.

Solo in quel caso si può procedere ad effettuare il rifornimento, che è obbligatorio in quanto far terminare tutto il liquido presente nel contenitore apposito non farebbe altro che causare problemi all’auto che potrebbe non partire più una volta spenta.

Quindi dare un’occhiata al salire del liquido nel contenitore e fermarsi quando si raggiungono almeno i 5 litri di AdBlue. Infatti con questo quantitativo il liquido svolgerà pienamente il proprio compito. Se l’auto ha necessità di maggior AdBlue continuare ad inserirlo fino a che non si raggiunge il limite richiesto.

Le indicazioni sono visibili sul tappo del serbatoio o all’interno del vano motore.