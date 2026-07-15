Genesis Electrified GV70: caratteristiche, prezzi e dotazioni del SUV elettrico

Genesis, il marchio premium coreano, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano con un modello che promette di rivoluzionare il segmento dei SUV elettrici. La Genesis Electrified GV70 combina design elegantetecnologia avanzata e prestazioni eccezionali posizionandosi come una delle opzioni più interessanti per chi cerca un’auto elettrica di lusso.

Con un prezzo di partenza di 69.900 euro il nuovo SUV elettrico di Genesis è disponibile in tre allestimenti: PurePremium e Luxury. Ogni versione offre una combinazione unica di comfort, sicurezza e connettività, rendendola adatta a diverse esigenze e stili di vita.

Design e interni: lusso e tecnologia a portata di mano

La Genesis Electrified GV70 si distingue per il suo design solido e proporzionato ispirato al linguaggio Athletic Elegance. Con una lunghezza di 4.715 mm e un passo di 2.875 mm il SUV offre un’abitabilità generosa e un’estetica raffinata. Gli interni sono realizzati secondo la filosofia coreana Son-nim che privilegia il comfort attraverso l’uso di materiali di alta qualità come pelle e inserti in lana intrecciata.

La plancia è dominata da un display OLED da 27 pollici che integra strumentazione e infotainment. La vettura offre anche aggiornamenti OTAporte USB-Cricarica wireless per smartphone e un sistema audio con otto altoparlanti. L’accesso al veicolo è gestito tramite autenticazione con impronta digitale e Digital Key.

Prestazioni e autonomia: potenza e efficienza

Sotto il cofano, la Genesis Electrified GV70 monta un powertrain con doppio motore e trazione integrale. La batteria da 84 kWh garantisce un’autonomia di 479 km nel ciclo WLTP. Grazie all’architettura a 800 V la ricarica è particolarmente rapida: dal 10 all’80% in soli 19 minuti.

Il SUV sviluppa una potenza fino a 490 CV e offre funzionalità avanzate come la Drift Mode per la guida dinamica e la modalità Boost per sfruttare appieno la potenza. Il sistema i-Pedal consente una guida a un solo pedale con frenata rigenerativa intelligente.

Dotazioni e sicurezza: comfort e protezione

La Genesis Electrified GV70 è dotata di una vasta gamma di sistemi di sicurezza avanzati, tra cui monitoraggio avanzato dell’angolo ciecocruise control adattivoparcheggio automatico da remoto e frenata d’emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti. Il sistema di pre-condizionamento della batteria ottimizza la ricarica in base al percorso, massimizzando l’efficienza in ogni condizione.

Nei livelli superiori, la dotazione include climatizzatore automatico trizonasedili e volante riscaldatiimpianto audio premiumcerchi maggiorati e tetto panoramico. Tutto è studiato per offrire un’esperienza a bordo intuitiva, con equilibrio tra interfacce fisiche e digitali.

Tutte le versioni includono il programma 5-Year Care Plan che prevede 5 anni di garanzia e manutenzione programmata senza costiassistenza stradale 24/7 in Europa e aggiornamenti software gratuiti.

L’arrivo della Genesis Electrified GV70 in Italia rappresenta un importante passo avanti verso una mobilità sempre più sostenibileconfortevole e tecnologicamente evoluta. Con l’apertura del primo showroom italiano a Padova, seguito da quello di Roma, Genesis conferma il suo impegno nel mercato italiano e si posiziona come un attore chiave nel segmento dei veicoli premium elettrici.