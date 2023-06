La Genesis GV60 è stata potenziata con una serie di nuove funzioni, tra cui il riconoscimento facciale. Ecco alcune curiosità in merito.

La Genesis GV60 scansiona il vostro volto prima di farvi aprire la portiera

Per lasciare il segno nel mondo delle auto elettriche, i produttori puntano anche sull’alta tecnologia e/o sull’equipaggiamento originale. Tra le altre novità, la Genesis GV60 non fa eccezione, annunciando il primo sistema di riconoscimento facciale a bordo.

Dimenticatevi quindi il sistema di accesso e accensione senza chiave. Dimenticate il digicode della Ford Mustang Mach-E: il nuovo SUV del gruppo Hyundai-Kia è dotato di un dispositivo biometrico che consente al conducente di sbloccare e avviare il veicolo.

Chiamata Face Connect, questa tecnologia consiste in una telecamera Near-InfraRed (NIR) nel montante della portiera e in un lettore di impronte digitali per l’avviamento del veicolo. Ciò significa che il proprietario non deve utilizzare chiavi o smartphone per azionare il veicolo.

L’unità di controllo può memorizzare due profili completi e ricorda anche le impostazioni personali (sedili, volante, ecc.) quando la persona entra nel veicolo. Già lanciata in altri mercati, la Genesis GV60 potrebbe un giorno arrivare da noi e completare la crescente famiglia di auto elettriche sulla piattaforma e-GMP, che include la Hyundai Ioniq 5.

LEGGI ANCHE: