In un tempo che sembra record, ma che in realtà non lo è, il marchio Genesis è salito in cima alle liste dei desideri dei SUV di lusso con la GV80 2023, riccamente equipaggiata. Come lo sappiamo? Perché invece di chiedersi se è una Hyundai, la gente si chiede se è una Bentley.

Possiamo perdonare la confusione, visto l’aspetto imponente della GV80, gli interni di design e le finiture di lusso dell’abitacolo.

Il motore di base è un quattro cilindri turbo da 2,5 litri, mentre il V-6 biturbo da 3,5 litri aumenta le prestazioni dei modelli di fascia più alta. Tutte le GV80 sono dotate di trazione integrale e cambio automatico a otto rapporti. La formula di Genesis di combinare materiali di alta gamma con un design interno accattivante e caratteristiche tecnologiche contemporanee non è unica, in quanto attori affermati come la BMW X5, la Mercedes-Benz Classe GLE e la Volvo XC90 lo fanno da anni.

Genesis GV80 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

Questo crossover di lusso di medie dimensioni ha la stessa base della berlina G80 ed è dotato di serie di trazione integrale. La scelta dei motori parte da un quattro cilindri turbo da 2,5 litri da 300 CV per arrivare a un V-6 biturbo da 3,5 litri da 375 CV, quest’ultimo in grado di garantire un tempo di percorrenza di 5,3 secondi.

Il nuovo SUV si sente atletico nelle curve e offre una guida silenziosa, ma gli acquirenti che cercano maggiori emozioni potrebbero prendere in considerazione una Porsche Cayenne o un’Audi SQ8.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della GV80 è ben rifinito con finiture in legno burlato, accenti metallici e illuminazione ambientale integrata; un ampio display per l’infotainment dalla forma slanciata mantiene l’ambiente raffinato ma non ingombrante. Nonostante i materiali pregiati, il design degli interni offre un senso di minimalismo che dal vivo risulta davvero elegante. I sedili anteriori sono comodi, sostenuti e disponibili con una funzione di massaggio che è davvero rilassante.

La panchina standard a tre file di sedili in seconda fila consente di ospitare fino a cinque passeggeri; la terza fila di sedili è un optional, ma lo spazio dietro è limitato e dovrebbe essere considerato un posto solo per i bambini.

