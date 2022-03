Per svagarsi e far fruttare le proprie passioni, il gioco online si rivela una giusta soluzione, sempre verificando la giocata sul portale dell’ADM. Divertente, semplice e coinvolgente: giocare online diventa una passione che riempie il tempo libero di tanti utenti, ma da coltivare sempre in maniera consapevole e responsabile. Interessanti e davvero imperdibili sono le offerte di benvenuto. Sfruttare il bonus benvenuto scommesse prevede alcuni step da seguire per assicurarsi una giocata rapida ed efficace: ognuno può scegliere la tipologia che preferisce.

Sfruttare il bonus di benvenuto, un riepilogo

Per fidelizzare il cliente, il bonus di benvenuto si rivela un’ottima soluzione. Lo sanno bene i migliori siti di scommesse, che ormai non riescono a farne a meno. Per sfruttare il bonus di benvenuto scommesse è sufficiente registrarsi e, in base al sito selezionato, seguire alcuni passaggi. Tale bonus viene rilasciato al momento del primo deposito per i nuovi clienti, con l’intento di incentivarne l’iscrizione.

Come per gli incentivi auto, anche i siti di scommesse si servono di alcuni interessanti escamotage per incrementare il proprio bacino di utenti. Le promozioni di benvenuto, appositamente destinate ai nuovi clienti, possono essere suddivise in tre diverse categorie:

Bonus senza deposito;

Bonus con deposito o prima scommessa;

Bonus con rimborso perdite o cashback.

Il bonus senza deposito: cos’è, come funziona e quali siti scegliere

I bonus senza deposito scommesse sono promozioni offerte dai bookmaker senza che all’utente sia chiesto il versamento di una specifica somma di denaro.

Nel momento in cui viene effettuata la registrazione oppure all’invio del documento d’identità, l’operatore offre una determinata somma, come 5, 10, 15 euro (o anche più alta). I siti scommesse con bonus senza deposito sono molto ricercati dagli utenti che vogliono iniziare a puntare senza investire soldi.

Quando si sceglie questo tipo di bonus, ci sono alcuni termini da rispettare (inerenti alla tipologia di puntata). L’incentivo, infatti, può essere usato per scommettere solo su determinati mercati (per esempio solo sull’esito finale o solo sul gol/no gol) oppure su precise competizioni.

Tra i siti scommesse bonus senza deposito rientrano:

Snai;

William Hill;

Betflag;

Efbet;

Il bonus primo deposito scommesse, cos’è e come funziona

I bonus più diffusi e sfruttati sono quelli con deposito. In tal caso, al cliente viene chiesto il versamento di una cifra (solitamente il minimo è compreso tra i 5 e i 10 euro) per guadagnare un importo pari o maggiore a quello depositato, in genere da sbloccare in maniera graduale.

Alcuni siti con bonus benvenuto indirizzano ai clienti l’importo dovuto in base al volume di scommesse iniziali.

Il bonus con rimborso perdite, cos’è e come funziona

Il bonus con rimborso perdite, o bonus cashback, è meno diffuso, ma presente in alcuni bookmaker certificati AAMS. Si tratta di un rimborso sulle perdite nette.

In tal caso viene solitamente tenuto in considerazione il volume di giocate di un periodo preciso, sul quale vengono poi calcolate le perdite nette. Quest’ultime sono calcolate attraverso una specifica formula: importo giocato – importo vinto – meno eventuali bonus = bonus.

Una guida ai siti di scommesse con bonus

Destreggiarsi tra i molti siti di scommesse che offrono bonus ai propri clienti non è facile. Per ciascuno è opportuno conoscere la guida da seguire per giocare in sicurezza.

Il bonus primo deposito Snai offre 5 euro free + 100% primo deposito (massimo 300 euro). Come sempre, per ottenerlo è necessario seguire alcuni passaggi. In particolare:

Registrarsi sul sito Snai e inviare una fotocopia del documento d’identità; Subito dopo arrivano i 5 euro free per scommettere; Effettuare un primo deposito e ottenere l’importo del 100% fino ad un massimo di 300 euro; Fare una scommessa di almeno 10 euro con quota minima pari a 2.0.

Betflag è il bookmaker italiano attivo dal 2004, ma che negli anni ha saputo innovarsi offrendo bonus scommesse sempre nuovi e al passo con i tempi. In particolare, il bonus senza deposito scommesse sportive Betflag prevede:

Registrazione a Betflag; Selezionare il bonus “10 euro sport (No Live)”; Giocare il bonus in multipla pre-match entro 7 giorni dalla registrazione; Scegliere uno dei seguenti bonus: welcome bonus sport pre-match, bonus sport live, bonus slot, tutti gli altri welcome bonus.

Goldbet, invece, prevede un bonus di benvenuto scommesse sportive pari al 25% del primo deposito fino a 50 euro e in più 5 euro a settimana per un totale di 21 settimane. Il bonus può essere usato su eventi con quota complessiva pari o superiore a 2.50, in caso di multipla, e 1.10 in caso di scommessa singola. La promozione è accreditata entro 3 giorni dall’avvenuto deposito. Per sfruttare tale bonus è necessario:

Iscriversi a Goldbet; Effettuare un deposito di almeno 10 euro con Visa, Visa Electron, Mastercard, PostePay o bonifico bancario; Fare una scommessa con la quota di almeno 2.50 e giocare ogni settimana per ricevere i 5 euro di bonus.

Per festeggiare i suoi primi 10 anni, Eurobet propone un nuovo bonus di benvenuto pari al 50% dell’importo delle scommesse effettuate fino a un massimo di 100 euro più 5 euro subito. Per ottenere il bonus di iscrizione scommesse di Eurobet è necessario:

Registrarsi al portale ed effettuare un primo deposito di almeno 10 euro; Si ottengono subito 5 euro da usare per la scommessa; Piazzare scommesse sportive a quota fissa (singole, multiple, live) con quote maggiori di 1.50, entro 7 giorni dall’apertura del conto; Infine, si ottiene un ulteriore 50% dell’importo totale delle scommesse fatte dal cliente, fino alla cifra corrispondente al deposito (massimo 10o euro).

A offrire un bonus di benvenuto è anche Better Lottomatica. Per sfruttarlo bisogna:

Iscriversi a Lottomatica; Effettuare un primo deposito di almeno 10 euro con uno dei metodi di pagamento consentiti; Si riceve subito il 25% fino a 50 euro.

Anche Planetwin 365 offre ai nuovi clienti un bonus di registrazione per scommesse. Il bonus è soggetto a requisiti di puntata pari a 8 volte il suo valore su eventi con quota minima 2.00. Il termine per lo sblocco è 15 giorni. Per usufruire dell’incentivo bisogna seguire alcuni step:

Effettuare la registrazione al portale; Fare un primo versamento almeno 10 euro; Si ottiene il 50% del suo valore fino a un massimo di 300 euro sul primo deposito e del 40% fino a 200 euro sul secondo e terzo.

Tra i migliori bonus siti scommesse, c’è quello di 888 Sport. Per ottenerlo bisogna scommettere con quota minima 2.00 e rispettare i requisiti di puntata pari a 5x. I passaggi da seguire sono:

Aprire un conto sul sito ed effettuare un primo versamento di almeno 10 euro secondo i metodi di pagamento accettati dal portale; In questo modo, si riceve subito il 100% fino a 300 euro sul deposito dell’utente.

Per ottenere il bonus del sito scommesse WilliamHill, invece, è necessario:

Effettuare la registrazione e inserire il codice ITA215; Fare la prima scommessa con quota minima 2.00 per ricevere subito il 10% del suo valore, fino a un massimo di 10 euro; Inviare la fotocopia del documento d’identità per poi ottenere altri 5 euro; Sfruttare il cashback extra di 200 euro, depositando ogni settimana almeno 10 euro (per 8 settimane); Per le prime quattro settimane si ottiene un rimborso perdite del 50% e per le seguenti quattro un rimborso del 25%.

Il bonus primo deposito scommesse è offerto anche da: