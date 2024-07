I veicoli ibridi stanno prendendo sempre più quota negli acquirenti che vogliono sostituire la propria auto, magari in là con gli anni, scegliendo di orientarsi non da subito su un’ elettrica pura. In particolare per lo scarso numero di colonnine presenti sul territorio nazionale che rendono la ricarica un vero e proprio calvario. Vediamo quindi quanto consumano e perché sono così apprezzate.

I consumi delle auto che adottano un sistema ibrido

Le auto ibride sono al giorno d’oggi la giusta alternativa per chi non vuole ripiegare sui piccoli motori a benzina ma allo stesso tempo non si sente ancora pronto ad accogliere una vettura completamente elettrica.

Questo aspetto ha sempre incuriosito chi ne vorrebbe acquistare una, il problema è sempre quello legato al ciclo WLTP con cui vengono omologate le macchine, ovvero l’unico dato relativo ai consumi che il cliente ha quando va ad acquistarla.

Questo dato non è reale perché viene rilevato in una condizione “di laboratorio” che il cliente non troverà mai usandola nella vita reale, questo fa sì che i dati molto spesso siano peggiorativi una volta iniziata ad usare.

I consumi comunque restano molto bassi, si va dai 3,8 litri della piccola Yaris sino a superare i 6 litri 100 km per quelle più grandi.

Se confrontate con pari potenza termiche l’ibrido ha un vantaggio, ovvero quello di poter usare l’elettrico per i tragitti brevi, emettendo quindi zero emissioni carboniose nell’aria.

Sceglierlo o no?

I consumi sono un aspetto importante ma non il più importante, se si sceglie una piccola o media ibrida invece di un elettrica o di una termica si fa un passo importante verso il rinnovamento del parco circolante.

Quando serve potenza c’è sempre il termico che è ben dotato anche sulle piccole e se si ricarica tramite frenata rigenerativa non vi è nemmeno il problema del rifornimento energetico.

Per noi si rivela ad oggi un’ottima scelta se si è dell’idea di cambiare la propria auto ed anche i dati di vendita sembrano confermare questa tesi.