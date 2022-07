GP Austria, Verstappen vince la gara Sprint: Ferrari subito dietro

Max Verstappen vince la gara sprint in Austria e si assicura la pole per la gara di domani. Subito dietro le Ferrari con Leclerc secondo e Sainz terzo. Russell e Perez completano le prime cinque posizioni della griglia

La Gara sprint alla Red Bull

Il pilota della Red Bull Max Verstappen domina nei 23 giri della gara Sprint prima del GP d’Austria di domani. Le Ferrari completano il podio, poi Russell, Perez, Ocon, Magnussen, Hamilton, Schumacher e Bottas, ottavo Hamilton.

Le prove di sabato

Una buona Ferrari ha risposto alla grande e dominato le FP2 del GP d’Austria, l’ultima sessione che ha preceduto la gara Sprint delle ore 16.30 sulla distanza di 24 giri.

Carlos Sainz in 1’08″610 e Charles Leclerc (1’08″660) hanno fatto segnare il primo e il secondo tempo della sessione, riuscendo a raccogliere anche un buon numero di giri (39 lo spagnolo e 42 il pilota monegasco, solo Stroll è riuscito a superarli completandone 43).

La Ferrari respinge le tensioni

Nelle scorse ore il pilota Ferrari Leclerc è tornato ad esprimersi, chiarendo una volta per tutte le voci dopo le burrascose ultime settimane: “Sento il supporto della squadra e ho fiducia nel team: queste sensazioni non cambieranno mai.

Miglioreremo tutti assieme per evitare che altri episodi negativi accadano in pista”. Anche il team Principal della rossa Binotto ha sdrammatizzato sulle polemiche, dopo essere andato a Montecarlo in settimana per una cena con Charles: “Abbiamo riso insieme per le tante voci”