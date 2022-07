Formula 1, Gp di Austria 2022: orari e dove vederlo

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in Europa, in Austria. Il Gp di Austria 2022 è l’undicesimo appuntamento del mondiale di F1.

Formula 1, Gp d’Austria 2022: dove eravamo rimasti

Il Gran premio di Silverstone è stato a dir poco emozionante. Dallo spavento durante la partenza per un incidente nel quale il pilota della Alfa Romeo Zhou ha rischiato la vita, al primo Gp vinto dallo spagnolo della Ferrari. Carlos Sainz Jr. ha conquistato il primo posto in Gran Bretagna portando la scuderia di Maranello sul podio ed aggiungendo un tassello importante al suo palmares. La seconda posizione è stata occupata da Sergio Perez, che si conferma un vero asso nella manica per la Red Bull.

A sorpresa torna sul podio anche il sette volte campione Lewis Hamilton, che ha conquistato la terza posizione. Poteva andare meglio a Charles Leclerc che amareggiato ha concluso Silverston al quarto posto. Male il campione in carica Max Verstappen che finisce settimo a causa di alcuni danni alla sua monoposto subiti durante la gara .

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Sky e NOW Tv

Il Gp di Austria si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 8 luglio

Ore 9.50: prove libere 1 F3

Ore 11.00: prove libere 1 F2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: prove libere 1 F1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: qualifiche F3

Ore 15.50: qualifiche F2

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17.00: qualifiche F1

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 19.20: Paddock Live Show

Sabato 9 luglio

Ore 10.30: sprint race F3

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: prove libere 2 F1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.45: #skymotori

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.30: qualifiche sprint F1

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.50: sprint race F2

Ore 18.50: Paddock Live Show

Domenica 10 luglio

Ore 8.30: formula race F3

Ore 10.00: formula race F2

Ore 13.30: Paddock Live Gara

Ore 15.00: Gara F1

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Orari e programma su Tv8

Venerdì 8 luglio

Ore 18.30: Qualifiche F1

Sabato 9 luglio

Ore 20.15: Qualifiche sprint F1

Domenica 10 luglio

Ore 18.00: Gara F1