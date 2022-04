Emmanuel Macron è il 25° presidente della repubblica francese. E’ in carica dal 2017 ed in questi giorni è al ballottaggio per proseguire, nel caso vincesse nuovamente le elezioni, il suo mandato per altri 5 anni. In questo articolo ci focalizzeremo sulle vetture che il presidente ha utilizzato ed utilizza per i suoi spostamenti.

Auto Macron: citroen nel cuore

Il presidente francese tiene a manifestare le proprie origini in ogni situazione, di conseguenza la scelta della automobile presidenziale è ricaduta su Citroen marchio transalpino famoso per aver avuto all’interno della propria storia numerose ammiraglie usate dai suoi predecessori.

Macron sin dalla sua nomina, avvenuta nell’maggio 2017, è stato visto scendere da una DS7 Presidential Crossback famosa per essere cabrio, caratteristica unica su una DS ma fondamentale dato che se non lo fosse stata non avrebbe potuto alzarsi in piedi per salutare il pubblico durante le cerimonie.

La Crossback in questa particolare versione gli era stata consegnata prima che venisse messa in produzione dalla stessa Citroen. Scelta logica dato che per via del suo ruolo deve viaggiare spesso all’estero e portare nel mondo il meglio del suo paese.

Auto Macron: ora è arrivata una nuova versione

A partire da Novembre 2021 Macron ha aggiornato il suo garage, è infatti entrato in possesso di una nuova auto presidenziale.

Quest’auto porta sempre il “double chevron” sul cofano è infatti la DS7 Crossback Elysee.

Il modello è l’aggiornamento di quello precedente, ci si trova però di fronte ad un esemplare unico dotato di carrozzeria allungata rispetto alla Crossback di serie (4 metri e 79 allungando il montante B) e con un maggior passo (ora è di 2 metri e 94).

La carrozzeria è dotata di una completa blindatura ed è verniciata nel colore Ink Blue.

Il propulsore della DS7 Crossback Elysee è un ibrido plug-in capace di erogare una potenza di 300 cavalli. E’ dotata di trazione integrale intelligente e cambio automatico.

