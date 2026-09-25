Il GP Baku 2026 si svolge in modo insolito: prove libere, qualifiche e gara di sabato, con dettagli di calendario, tempi dei piloti e copertura Sky.

Il quindicesimo appuntamento del mondiale 2026 di Formula 1 arriva a Baku, capitale dell’Azerbaigian, con una formula rara: la gara verrà disputata di sabato, a differenza dei consueti domeniche. Il calendario ha subito una leggera variazione, iniziando il weekend già giovedì con le attività di supporto e proseguendo fino al pomeriggio di sabato, quando la pole e la corsa saranno trasmesse in diretta. Il pubblico potrà seguire ogni istante su Sky Sport UnoSky Sport F1 e Sky Sport 4K oppure in streaming sulla piattaforma NOW.

Calendario e trasmissioni del weekend a Baku

Il programma dettagliato prevede una sequenza serrata di eventi. Venerdì 25 settembre inizia con la F2 Sprint Race alle 6:10, seguita da Paddock Live alle 10:15. Alle 10:30 è l’ora delle prove libere 3 di F1, mentre un’ulteriore rassegna di Paddock Live si svolge alle 11:30. Dopo la F2 Race 1 delle 12:10, la giornata prosegue con il Warm Up alle 13:15 e, poco dopo, le qualifiche alle 14:00. Il pomeriggio si chiude con la Paddock Live Show alle 15:45. Il sabato 26 settembre, la F2 Feature Race parte alle 8:55, seguita dall’Paddock Live delle 11:30. La gara di F1 inizia alle 13:00, con una post-gara a partire dalle 15:00, comprese sessioni di DebriefingNotebook e la popolare rubrica Race Anatomy alle 16:15.

Prove libere e qualifiche: chi guida la classifica

Le seconde prove libere, tenutesi nella mattinata di venerdì, hanno mostrato la forma di un gruppo di piloti molto competitivo. George Russell della Mercedes è stato il più veloce con un giro di 1:43.347, seguito da Andrea Kimi Antonelli anch’egli in Mercedes, a 1:43.899. Max Verstappen della Red Bull ha registrato 1:44.174, mantenendo la sua solida presenza in testa alla classifica. A quattro posti, Charles Leclerc della Ferrari ha chiuso con 1:44.473, mentre Lewis Hamilton ancora nella Ferrari, ha toccato 1:44.665.

Altri piloti in cerca di ritmo

Tra i punti, Lando Norris in McLaren ha segnato 1:44.831, seguito da Pierre Gasly dell’Alpine a 1:44.843. Oscar Piastri anch’egli in McLaren, si è avvicinato a 1:44.857, mentre Isack Hadjar della Red Bull ha messo 1:44.868. Il resto della griglia ha mostrato tempi ben distanti, con Esteban Ocon della Haas al minuto 1:45.290 e Franco Colapinto dell’Alpine a 1:45.479.

Le qualifiche, fissate per le 14:00 di venerdì, rappresenteranno il punto decisivo per definire la griglia di partenza della gara di sabato. La presenza di Antonelli in testa alle libere ha già acceso i riflettori su una probabile lotta serrata per la Pole position, soprattutto se la Mercedes riuscirà a capitalizzare la sua velocità. La squadra Ferrari, con Leclerc e Hamilton nei primi cinque posti, punta a sfruttare la lunga rettilinea di Baku per mettere pressione sui rivali più veloci nelle prime curve.

Copertura e approfondimenti su Sky Sport

La telecronaca sarà curata da Carlo Vanzini affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero mentre le analisi tecniche saranno affidate a Ivan CapelliMatteo Bobbi e Vicky Piria. I commentatori Mara Sangiorgio e Davide Camicioli alterneranno la presenza tra studio e circuito, garantendo una visione completa delle dinamiche di gara. Dopo il GP, la rubrica Race Anatomy condotta da Fabio Tavelli con ospiti speciali, decostruirà le azioni più significative e le dichiarazioni dei protagonisti, offrendo agli appassionati una prospettiva approfondita sui fattori che hanno determinato il risultato finale.