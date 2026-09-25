Le auto elettriche e quelle a benzina hanno raggiunto lo stesso peso di mercato in Europa, spinti da incentivi e da prezzi carburante record.

Il mercato automobilistico europeo sta vivendo una trasformazione senza precedenti: per la prima volta le auto elettriche e quelle a benzina condividono la stessa quota di mercato nei primi otto mesi del 2026. Questo equilibrio, che sembra più un passa-bene che un trionfo definitivo, è il risultato di una serie di dinamiche economiche e politiche che stanno rimodellando le scelte dei consumatori.

Secondo i dati raccolti tra gennaio e agosto 2026, le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno toccato 1.641.333 unità, superando di appena qualche migliaio le 1.634.733 auto alimentate a benzina. L’incremento dell’intero segmento elettrico ha superato il 44,9% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le vendite di auto a benzina hanno subito un calo dell’18,6%. L’intero panorama europeo, includendo i paesi EFTA e il Regno Unito, mostra una netta prevalenza dell’elettrico: 2.133.364 unità contro 1.972.681 a benzina.

Dati di vendite e quote di mercato nel 2026

Le percentuali di mercato a fine agosto confermano il fenomeno: elettrico 21,7% e benzina 21,7% con le ibride che mantengono il primato al 36,6%. Il segmento “plug-in” – che comprende sia le BEV sia le ibride plug-in – rappresenta il 31,7% del totale, appena al di sopra del 29% dei veicoli tradizionali (benzina + diesel). A livello di crescita rispetto al 2025, le ibride hanno guadagnato il 2,9% mentre le plug-in sono salite del 10,0%, segno di un mercato che persegue una sempre maggiore elettrificazione.

Distribuzione geografica e performance dei principali mercati

Il trionfo dell’elettrico è concentrato soprattutto in FranciaGermania e Danimarca che insieme costituiscono il 64% delle vendite di BEV. In Francia le vendite sono aumentate del 74,2%, in Germania del 53,1% e la Danimarca ha registrato una crescita notevole, mantenendo il ritmo dei vicini del nord. Al contempo, le vendite a benzina hanno subito cali a doppia cifra: Francia -35,8%, Spagna -18,5%, Germania -21,9% e Italia -16,7%. Queste variazioni dimostrano come le politiche nazionali e le differenze di prezzo tra carburanti tradizionali ed elettrici stiano influenzando pesantemente le scelte dei consumatori.

Motivi del rialzo delle elettriche e della flessione delle benzina

Il motore principale dietro il salto delle auto elettriche è costituito dagli incentivi alla e-mobility messi a disposizione da diversi governi europei, tra cui il rinnovo dei contributi tedeschi per il 2026. Parallelamente, la crisi nei Paesi medio-orientali ha spinto i prezzi del carburante a livelli record: la benzina supera i 2,28 €/l in Germania e 2,15 €/l in Francia, mentre il diesel supera i 2,44 €/l in Germania. Questi valori, i più alti dal 2005, hanno reso l’e-mobility più competitiva dal punto di vista del costo operativo.

Influenza dei costruttori cinesi e della concorrenza

Nel contesto di una domanda in crescita, i gruppi automobilistici di proprietà cinese stanno guadagnando terreno. Le loro quote di mercato sono passate dal 6,6% al 10,8%, corrispondenti a circa un’auto su nove venduta nell’UE. Marchi come Leapmotor (+211%), Chery (+201%) e BYD (+129%) hanno registrato aumenti sostanziali, mentre Geely (incluse le Volvo) ha progressivamente ampliato la propria presenza. Anche Tesla ha registrato una crescita del 53%. Al contempo, i tradizionali gruppi tedeschi (Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz) hanno visto una lieve flessione dell’1,1%, con la loro quota di mercato scesa dal 41,3% al 39,1%.

Gli analisti avvertono che il mantenimento di questi risultati dipende dalla continuità degli incentivi e dalla stabilità economica. Una possibile riduzione degli aiuti o un ulteriore aumento dei prezzi dell’energia potrebbero indebolire la spinta elettrica, lasciando spazio a nuovi aggiustamenti di mercato nei prossimi anni.