GP del Qatar 2025: Piastri conquista la pole position con una qualifica da incorniciare

Le qualifiche del GP del Qatar 2025 hanno messo in luce il talento di Oscar Piastri, pilota australiano della McLaren. Con una performance eccezionale, Piastri ha conquistato la pole position sul circuito di Lusail, confermando la sua forma straordinaria dopo la vittoria nella Sprint Race. Questo risultato non solo evidenzia le sue abilità, ma rappresenta anche un’importante opportunità per mantenere viva la corsa al titolo mondiale contro il compagno di squadra Lando Norris.

Piastri brilla nelle qualifiche

Piastri ha registrato un tempo incredibile di 1:19.387, stabilendo un nuovo record per il tracciato di Lusail. Questo giro veloce gli ha permesso di distaccare il suo rivale più vicino, Norris, di un decimo di secondo. Tuttavia, Norris ha avuto qualche motivo di lamentela: durante la Q2, ha dovuto utilizzare gomme nuove per evitare l’eliminazione a causa di un giro cancellato per superamento dei limiti di pista. In Q3, ha commesso un errore all’inizio del suo ultimo tentativo, costringendolo ad abortire il giro. Questo scenario è stato un vero peccato, considerando che Norris era riuscito a precedere Piastri nei primi giri.

Verstappen e le Mercedes in lotta

Dopo aver affrontato alcuni problemi di assetto nelle prove precedenti, Max Verstappen ha concluso le qualifiche con il terzo miglior tempo, a 264 millesimi da Piastri. La Red Bull, pur mostrando segnali di difficoltà, si prepara a dare battaglia nella gara. Verstappen partirà dal lato pulito della griglia, il che potrebbe offrirgli un vantaggio strategico all’inizio della corsa. Le Mercedes, rappresentate da George Russell e Andrea Kimi Antonelli, hanno chiuso rispettivamente in quarta e quinta posizione, con Russell particolarmente frustrato per non essere riuscito a superare Verstappen per pochi millesimi.

Le delusioni di Ferrari

La situazione per la Ferrari è tutt’altro che rosea. Charles Leclerc ha ottenuto l’accesso alla Q3, ma ha chiuso all’ultimo posto tra i piloti qualificati, con un distacco di ben 1.1 secondi da Piastri. Leclerc ha anche subito un pericoloso testacoda durante il suo primo tentativo in Q3, fortunatamente senza conseguenze. Dall’altra parte del box, Lewis Hamilton ha vissuto un weekend da incubo, venendo eliminato in Q1 e chiudendo con il diciottesimo tempo. Le sue parole di frustrazione nei team radio hanno messo in evidenza le difficoltà tecniche che la Scuderia sta affrontando.

Situazione attuale e prospettive future

Con il GP del Qatar che si avvicina, la classifica piloti vede Lando Norris in testa con 396 punti, seguito da Piastri a 374 punti e Verstappen a 371 punti. La gara rappresenta un potenziale match point per Norris, che potrebbe avvicinarsi ulteriormente al titolo mondiale. La tensione è palpabile, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nel finale di questa avvincente stagione di Formula 1.

Il weekend di Lusail si concluderà domenica 30 novembre con la gara principale prevista per le 17:00 italiane. Gli appassionati di Formula 1 possono seguire tutti gli aggiornamenti e le informazioni sul circuito, insieme ai dettagli sui risultati e le classifiche generali, su piattaforme dedicate.