Guida strategica F1: finestre termiche, undercut e DRS

Capire una gara di F1 come un ingegnere: finestre termiche, degrado, undercut/overcut, DRS e VSC/SC con modelli decisionali semplici e pratici.

La Formula 1 si decide spesso lontano dai sorpassi in pista. Le scelte su pneumatici tempi di pit-stop e gestione del traffico determinano il risultato quanto il passo puro. Con pochi concetti chiave e modelli decisionali essenziali, è possibile leggere una gara come farebbe un ingegnere al muretto, anticipando mosse e contro-mosse.

Il cuore è capire dove si guadagna davvero: nella finestra termica degli pneumatici, nella lotta al degrado nell’uso mirato del DRS e nell’opportunismo sotto VSC e SC. Da qui nasce la scelta tra undercut e overcut la pianificazione degli stint e la lettura dei “trenini” che possono bloccare o sbloccare una strategia.

Finestre termiche e degrado: dove nasce il passo

Ogni mescola ha una finestra termica in cui offre aderenza e usura ottimali. Fuori da quel range, il degrado accelera e il tempo sul giro crolla. Il compito dell’ingegnere è tenere il pilota in quella fascia il più a lungo possibile, modulando ritmo, pressione gomme e fuel saving. Se il tracciato è abrasivo o le temperature sono alte, conviene proteggere l’anteriore e anticipare lo stint su mescola più dura; se fa freddo, si spinge per portare rapidamente le gomme in temperatura con out-lap aggressivo.

Modello rapido: se il ritmo degrada oltre ~0,07–0,10 s/giro, lo stint sta “morendo”. Se il delta tra gomme nuove e usate supera ~1,0–1,5 s, la finestra per l’undercut si apre. Al contrario, con degrado basso e pista che si evolve, l’overcut diventa appetibile, soprattutto se il traffico dopo il pit sarebbe penalizzante.

Undercut e overcut: quando funzionano davvero

L’undercut sfrutta il giro di uscita su gomme nuove per superare chi resta fuori. Funziona se: delta gomme nuove/usate è ampio, l’out-lap è pulito, il rientro non mette nel traffico. Scomposizione pratica: guadagno atteso = (delta gomme × numero di giri prima che l’altro pitti) – (costo di warm-up + tempo perso nel traffico). Se il risultato è > 0,5 s rispetto all’avversario, la mossa è solida; sopra 1,0 s è spesso decisiva.

L’overcut paga quando il rivale rientra nel traffico o fatica a scaldare la mescola. Qui il guadagno atteso = (tempo perso dall’altro nell’out-lap + traffico) – (tuo degrado nei giri extra). Se la pista migliora rapidamente e il tuo degrado è contenuto, allungare lo stint permette di spingere su pista più veloce prima del pit, ribaltando la posizione senza rischi di “undercut invertito”.

Pit-stop timing: finestre di sicurezza, VSC e SC

Il pit-stop vale circa 18–25 s, a seconda della pista. La pit window è l’intervallo in cui rientrare senza finire nel traffico che distruggerebbe il vantaggio delle gomme nuove. Modello decisionale: se il rientro previsto ti fa uscire dietro a un gruppo che viaggia +1,2 s/giro rispetto al tuo passo potenziale, l’undercut si neutralizza. Meglio attendere un “buco” o forzare ritmo per allargare la finestra.

Sotto VSC la perdita ai box scende di ~30–40%; sotto SC anche oltre il 50%. Regola pratica: se puoi rientrare e montare la mescola giusta per arrivare al traguardo, il pit in neutralizzazione è quasi sempre vantaggioso. Eccezioni: se perdi track position a favore di auto con gomme più fresche o se il tuo pacchetto fatica nei sorpassi, può essere preferibile rimanere fuori per mantenere la posizione in pista.

DRS e gestione dei trenini: quando l’aria conta più del passo

In scia, il DRS aiuta nei rettilinei ma può aumentare il degrado termico in curva per via dell’aria sporca. Nei “trenini” DRS il ritmo si appiattisce: la vettura capofila guida il passo, le altre risparmiano gomme e carburante ma faticano a passare. Se si è in testa al trenino, conviene proteggere la track position e allungare lo stint; se si è bloccati nel mezzo, la via d’uscita è creare offset di gomma o strategia, forzando un pit anticipato per aria pulita.

Decision rule: se perdi >0,6 s/giro rispetto al tuo passo in aria pulita a causa del trenino e hai margine di stint, anticipare il pit per staccarti dal gruppo spesso sblocca il ritmo. Se invece sei il “locomotore”, ritardare l’ingresso ti permette di neutralizzare l’undercut costringendo gli altri a rientrare nel traffico.

Leggere la gara con tre numeri: delta, degrado, traffico

Tre grandezze coprono l’80% delle decisioni. 1) Delta gomme nuovo vs usato, utile per pesare undercut/overcut. 2) Degrado perdita al giro su stint medio, guida la lunghezza degli stint. 3) Traffico tempo perso stimato rispetto all’aria pulita. Schema rapido: se (delta − traffico) > costo pit, anticipa; se (degrado × giri extra) < guadagno pista in evoluzione, allunga; se VSC/SC riduce il costo pit sotto il tuo margine strategico, rientra.

Applicazione pratica: monitora l’out-lap dell’avversario e confrontalo con la tua media su gomme usate. Se la differenza è >0,8 s, l’undercut è una minaccia concreta: rispondi entro un giro. Se la differenza è <0,5 s e l’altro cade nel traffico, estendi per overcut e attacca con pista libera.

Esempi-tipo e checklist mentale da muretto

Esempio 1: degrado alto, aria pulita disponibile. Anticipa il pit, sfrutta il delta gomme e proteggi via radio l’out-lap con batteria piena e mappa motore aggressiva. Esempio 2: degrado basso, trenino davanti, pista che evolve. Allunga lo stint, evita traffico e punta a overcut con giri veloci prima del rientro. Esempio 3: VSC a finestra aperta. Pit immediato se la nuova mescola copre la distanza residua senza crollo termico.

Checklist mentale: 1) Qual è la finestra termica della mescola attuale e quando la perderò? 2) Qual è il delta atteso con gomma nuova e c’è traffico all’uscita? 3) Sono vulnerabile a undercut nei prossimi due giri? 4) Se entra SC ora, quale mescola mi fa vincere track position e passo? Rispondere a queste domande, giro dopo giro, trasforma la visione della gara da semplice cronaca a decisione calibrata.