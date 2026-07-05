Kimi Antonelli in pole a Silverstone: griglia e dettagli della qualifica

Antonelli ottiene la pole a Silverstone con il tempo di 1:28.111; Leclerc e Hamilton seguono in prima fila, Verstappen si qualifica settimo e Pierre Gasly è penalizzato di tre posizioni

La qualifica del Gran Premio di gran bretagna a Silverstone si è chiusa con un risultato sorprendente: Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position con il tempo di 1:28.111. La sessione, segnata da tensione in pista e qualche errorino di guida, ha visto le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton occupare la seconda e la terza posizione sulla griglia.

Questa pole assume un valore storico: a Silverstone, circuito che ospitò la prima qualifica del mondiale nel 1950 e la pole di Nino Farina, torna un pilota italiano davanti a tutti dopo decenni. La manche di sabato 4 luglio 2026 ha delineato una griglia che potrebbe condizionare la gara di domenica, con alcuni protagonisti tradizionalmente favoriti che non hanno centrato il risultato sperato.

Antonelli davanti alle Ferrari: i numeri della pole

Antonelli, su Mercedes ha sfruttato l’ultimo tentativo per piazzare il riferimento cronometrico che gli ha garantito la prima posizione. Il distacco sul secondo, Charles Leclerc (Ferrari), è stato di 0,175 secondi; Lewis Hamilton ha chiuso terzo a 0,347 secondi dalla vetta. Alla cronaca della sessione si aggiunge la difficoltà iniziale del compagno di squadra George Russell che nonostante un’uscita nella ghiaia tra curva 6 e 7 è riuscito a rientrare e concludere quarto in griglia.

La top ten delle qualifiche, confermata dopo le varie fasi di Q1, Q2 e Q3, comprende inoltre Isack Hadjar (Red Bull) quinto, Lando Norris (McLaren) sesto, Max Verstappen settimo e Oscar Piastri ottavo. Le posizioni di rincalzo mostrano una battaglia serrata tra team storici e formazioni emergenti, con distacchi nell’ordine dei decimi che potrebbero tradursi in sorpassi e strategie interessanti in gara.

Griglia di partenza aggiornata e penalità: impatti sulla gara

La griglia ufficiale per la partenza del GP presenta, dopo l’applicazione di una penalità, alcune modifiche rilevanti. Pierre Gasly che in qualifica aveva ottenuto il 12° tempo, è stato sanzionato con una penalità di tre posizioni per impeding durante la Q1: partirà quindi dalla 15ª piazza. La penalità su un pilota in grado di attaccare a centro gruppo può alterare le strategie di chi lo precede e di chi lo seguiva immediatamente.

In coda alla schiera di partenza si trovano entrambe le vetture dell’Aston MartinLance Stroll scatterà dalla 21ª posizione mentre Fernando Alonso chiude la griglia al 22° posto, distanziati di diversi secondi dal riferimento di pole. Anche le due vetture del team Cadillac, guidate da Valtteri Bottas e Sergio Perez non sono riuscite a imporsi nelle fasi finali della qualifica e partiranno più indietro rispetto alle aspettative iniziali.

Elenco dei piazzamenti chiave

La top 10 di partenza è così strutturata: 1) Antonelli (Mercedes) 1:28.111, 2) Leclerc (Ferrari), 3) Hamilton (Ferrari), 4) Russell (Mercedes), 5) Hadjar (Red Bull), 6) Norris (McLaren), 7) Verstappen (Red Bull), 8) Piastri (McLaren), 9) Arvid Lindblad (Racing Bulls), 10) Liam Lawson (Racing Bulls). La presenza di più case e regolazioni diverse in top ten rende prevedibile un primo stint di gara ricco di sorpassi e variazioni di strategia.

Implicazioni tattiche in vista della gara

Con Antonelli in pole, le squadre avranno poche certezze: la partenza sul rettilineo di Silverstone potrà favorire chi vanta una buona trazione e setup per le alte velocità. Le Ferrari dal canto loro, dovranno cercare di sfruttare ogni opportunità per attaccare nelle primissime curve, mentre Mercedes punta a consolidare il vantaggio con una gestione ottimale delle gomme. L’uscita di Russell nella Q1 evidenzia come errori anche minori possano condizionare la performance, rendendo la fase di partenza ancor più cruciale.

La gara di domenica si annuncia quindi come un banco di prova per valutare la reale competitività delle vetture su un circuito storico come Silverstone: tra storia e nuovi protagonisti, la griglia di partenza preparata dopo le qualifiche promette spettacolo e incognite tattiche fino al traguardo.