Moto più vendute in Italia 2026: ecco i modelli che hanno conquistato il mercato

Il mercato delle moto in Italia continua a crescere. Scopriamo insieme quali sono i modelli più amati dagli italiani nel 2026 e cosa li rende così speciali.

Il mercato delle due ruote in Italia continua a mostrare segnali di vitalità. Nel primo semestre del 2026, le immatricolazioni di moto e scooter hanno registrato un incremento significativo, confermando la passione degli italiani per le due ruote. Secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA, sono stati immatricolati 228.181 veicoli, con un aumento del 13,29% rispetto allo stesso periodo del 2026.

Tra le due ruote, le moto hanno registrato un aumento del 7,94%, con 88.366 immatricolazioni nei primi sei mesi dell’anno. Questo trend positivo è stato sostenuto principalmente dal segmento delle adventure e delle crossover che hanno conquistato il favore degli appassionati.

Le cinque moto più vendute in Italia nel 2026

Tra i modelli che hanno registrato il maggior numero di immatricolazioni, spiccano cinque moto che hanno saputo conquistare il mercato italiano. Ecco la classifica delle moto più vendute nel primo semestre del 2026.

Honda CRF1100L Africa Twin: la regina delle vendite

Al primo posto della classifica si trova la Honda CRF1100L Africa Twin la moto preferita dagli italiani. Questo modello è equipaggiato con un bicilindrico parallelo da 1.084 cc capace di erogare 102 CV e 112 Nm di coppia. La Africa Twin è apprezzata per la sua versatilità e prestazioni, rendendola la scelta ideale per gli appassionati di avventura.

BMW R 1300 GS: la competizione è agguerrita

Al secondo posto troviamo la BMW R 1300 GS un modello che ha saputo conquistare il mercato grazie alla sua tecnologia avanzata e alle prestazioni eccezionali. Equipaggiata con un motore boxer bicilindrico da 1.300 cc la R 1300 GS offre 145 CV e 149 Nm di coppia, garantendo un’esperienza di guida unica. Il telaio completamente riprogettato e le sospensioni elettroniche DSA la rendono una delle moto più desiderate.

Honda XL750 Transalp: la terza classificata

Al terzo posto si conferma la Honda XL750 Transalp un modello che ha saputo mantenere la sua popolarità grazie alle sue caratteristiche tecniche. Spinta da un bicilindrico parallelo da 755 cc la Transalp offre 92 CV e 75 Nm di coppia. La sua ciclistica avanzata e l’elettronica sofisticata la rendono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni e affidabilità.

BMW R 1300 GS Adventure: l’avventura non finisce mai

Al quarto posto troviamo la BMW R 1300 GS Adventure una versione ancora più performante della R 1300 GS. Questo modello è equipaggiato con lo stesso motore boxer bicilindrico da 1.300 cc, ma offre caratteristiche specifiche per l’off-road. Le sospensioni elettroniche DSA e i sistemi di assistenza alla guida la rendono una delle moto più complete sul mercato.

Yamaha Ténéré 700: la sorpresa del mercato

Al quinto posto della classifica si trova la Yamaha Ténéré 700 un modello che ha saputo conquistare il mercato grazie alle sue prestazioni e alla sua versatilità. Equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo CP2 da 689 cc la Ténéré 700 offre 73,4 CV e 68 Nm di coppia. Le sue sospensioni completamente regolabili e l’elettronica avanzata la rendono una scelta ideale per gli appassionati di avventura.

Questi cinque modelli rappresentano le moto più vendute in Italia nel primo semestre del 2026, confermando la preferenza degli italiani per le due ruote di alta gamma e tecnologicamente avanzate. La crescita del mercato delle moto è un segnale positivo per il settore, che continua a innovarsi e a offrire soluzioni sempre più performanti e sicure.