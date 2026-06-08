GP Monaco 2026: Antonelli trionfa, Hamilton secondo e polemiche in Ferrari

Andrea Kimi Antonelli ha dominato il GP di Monaco 2026, conquistando la quinta vittoria consecutiva. Scopri le polemiche e le strategie discutibili che hanno caratterizzato la gara.

Il GP di Monaco 2026 è stato un evento ricco di emozioni, con Andrea Kimi Antonelli che ha dominato la gara dalla prima all’ultima curva. Il giovane pilota della Mercedes ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva, dimostrando una superiorità tecnica e mentale che ha lasciato tutti senza parole.

La gara è stata caratterizzata da una serie di penalità per eccesso di velocità in pit-lane, con il limite fissato a 60 km/h. Tra i piloti sanzionati ci sono Lewis Hamilton, George Russell e Pierre Gasly, che ha subito una doppia penalità di cinque secondi, retrocedendo dal terzo al settimo posto finale.

Antonelli domina, Hamilton secondo

Andrea Kimi Antonelli ha dimostrato una superiorità inarrivabile, mantenendo un ritmo costante e impressionante per tutti e 78 i giri della gara. Il suo Grand Chelemche include anche il giro più veloce, ha consolidato la sua leadership in classifica, con un vantaggio di 25 punti sul compagno di squadra George Russell, che ha subito una penalità di Drive Through per eccesso di velocità ai box e per non aver correttamente scontato una precedente penalità.

Alle spalle di Antonelli, Lewis Hamilton ha condotto una gara solida, nonostante una penalità di cinque secondi per eccesso di velocità in corsia dei box. Il sette volte campione del mondo della Ferrari ha mantenuto una posizione costante, ma non è riuscito a impensierire davvero il giovane pilota della Mercedes.

Polemiche e strategie discutibili

La gara è stata anche segnata da polemiche e strategie discutibili, soprattutto riguardanti la Ferrari. Charles Leclerc ha commesso un grave errore alla curva Noghes, andando a muro a causa dell’asfalto sfaldato. Gli strateghi della Ferrari sono stati criticati per aver richiamato Leclerc ai box in un momento critico, simile a quanto accaduto ad Alonso nel 2007 in Ungheria.

Le polemiche non si sono limitate alla Ferrari. Anche la Mercedes è stata al centro di discussioni, con alcuni commentatori che hanno notato una differenza di potenza tra le vetture di Antonelli e Russell. La strategia della Mercedes di concedere un pit stop bonus ad Antonelli, nonostante il suo vantaggio di 21 secondi, ha sollevato interrogativi sulla gestione della gara.

Commenti e reazioni

I commenti dei tifosi e degli esperti hanno riflesso la complessità e le emozioni della gara. Alcuni hanno elogiato la prestazione di Antonelli, definendola fenomenalementre altri hanno criticato le strategie delle squadre e le decisioni degli strateghi. Le polemiche hanno anche riguardato il comportamento di Hamilton, che non ha rivolto la parola al compagno di squadra Leclerc, alimentando speculazioni su un possibile clima di tensione all’interno della Ferrari.

In conclusione, il GP di Monaco 2026 è stato un evento memorabile, con Andrea Kimi Antonelli che ha scritto un’altra pagina di storia nella Formula 1. Le polemiche e le strategie discutibili hanno aggiunto un ulteriore strato di complessità a una gara già ricca di emozioni e colpi di scena.