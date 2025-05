La Cina sta rapidamente emergendo come un leader nel settore delle auto elettriche, ma nonostante questo, il fascino dei motori termici continua a esercitare un’attrazione irresistibile. Great Wall Motors (GWM), uno dei principali costruttori automobilistici cinesi, ha recentemente annunciato piani audaci per sviluppare una supercar che ambisce a essere “migliore di una Ferrari”. Questo progetto, che si basa su cinque anni di ricerca e sviluppo, rappresenta un cambiamento significativo nella strategia del marchio, noto principalmente per i suoi pick-up e SUV.

Un cambiamento radicale nella filosofia del marchio

In un’intervista su Weibo, il Chief Technology Officer di GWM, Wu Huixiao, ha rivelato che il nuovo modello sportivo non solo sarà potente, ma supererà anche le aspettative in termini di prestazioni. Le sue parole forti suggeriscono una trasformazione radicale dell’immagine del marchio, che fino ad ora si è concentrato su veicoli più tradizionali. GWM ha già dimostrato di avere le capacità tecniche necessarie, grazie a motori potenti come quello della Tank 500 Hi4-Z, che combina un motore a combustione interna con due motori elettrici, raggiungendo una potenza complessiva di oltre 850 CV.

Prototipo e ispirazione dalla Ferrari SF90 Stradale

Il prototipo di cui parla Huixiao è ancora avvolto nel mistero, ma si ipotizza che possa trattarsi di una supercar ibrida plug-in, ispirata alla celebre Ferrari SF90 Stradale. GWM ha già avviato collaborazioni con esperti del settore, incluso un ingegnere del Nürburgring, per ottimizzare le prestazioni della vettura in pista. Tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli: la produzione di un telaio in carbonio e i costi elevati rappresentano sfide significative per la realizzazione del progetto.

La vera sfida: costruire un’identità di marca

Nonostante le ambizioni tecniche, la vera sfida per GWM sarà quella di costruire un’identità di marca che possa competere con il prestigio e la storia di Ferrari. Anche se GWM riuscisse a produrre una supercar più veloce e tecnologicamente avanzata, il blasone del Cavallino Rampante è qualcosa che non può essere replicato. Tuttavia, GWM potrebbe sfruttare un vantaggio competitivo sul prezzo, offrendo un’alternativa più accessibile rispetto ai modelli Ferrari, attirando così un pubblico più ampio.

In un mercato automobilistico in continua evoluzione, la sfida di Great Wall Motors rappresenta un interessante capitolo nella storia delle supercar. Con l’attenzione rivolta non solo alle prestazioni, ma anche all’immagine e al desiderio del consumatore, GWM potrebbe riuscire a ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama automobilistico globale.