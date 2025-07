GT World Challenge Europe: il drammatico incidente che ha fermato la gara

Immaginate di essere lì, nel cuore dell’azione, quando all’improvviso si verifica un incidente incredibile. Questo è esattamente ciò che è accaduto durante la seconda gara del GT World Challenge Europe Sprint Cup al Misano World Circuit. La tensione era palpabile e l’energia tra i piloti era alta, quando un imprevisto ha cambiato tutto. 🚦💥

Cosa è successo durante la gara?

Dopo solo 12 minuti dall’inizio della gara, la direzione ha dovuto attivare la procedura di Full Course Yellow. E sapete perché? Un incidente davvero drammatico ha coinvolto la Lamborghini Huracán GT3 Evo2 #1 del team GRT – Grasser Racing Team, guidata da Georgi Donczew. Mentre il pilota bulgaro si trovava in sesta posizione nella Bronze Cup, un contatto involontario con la BMW M4 GT3 di Darren Leung ha fatto perdere il controllo alla Lamborghini. Questo è giving me major adrenaline vibes 😱.

La vettura è finita contro le barriere interne, avvolta dalle fiamme, e ha attraversato la pista prima di essere colpita da un’altra auto, la Porsche 911 GT3.R #80 di Lionspeed GP, guidata da Gabriel Rindone. È stato un attimo di terrore, ma fortunatamente Donczew è riuscito a uscire dalla vettura autonomamente. Chi altri è rimasto senza parole dopo aver visto la scena? 🙈

Le conseguenze dell’incidente

Vista la gravità dell’impatto, la gara è stata sospesa con bandiera rossa a 44:44 minuti dal termine. I lavori di riparazione delle barriere danneggiate hanno richiesto tempo, e i fan hanno atteso con ansia il ritorno in pista. Fortunatamente, le notizie sul pilota sono state rassicuranti: il team ha confermato che Georgi sta bene, un vero sollievo per tutti noi! 🥳

Nel frattempo, la gara è ripresa dopo le 17:00, con Marvin Kirchhöfer al comando sulla McLaren GT3 Evo #59 di Garage 59, seguito da Raffaele Marciello sulla BMW M4 GT3 Evo #46 del Team WRT, già vincitore della precedente gara. Questo ci fa riflettere su quanto possa essere imprevedibile il mondo delle corse, non credete? 🏁💨

Le reazioni del pubblico e dei fan

Il pubblico ha reagito con una miriade di emozioni, da paura a sollievo. I social si sono riempiti di commenti e video dell’incidente. Chi altri ha visto il video? È davvero impressionante! 😳💔 La comunità delle corse è stata colpita duramente, ma ha anche mostrato una forte solidarietà nei confronti del pilota e del team.

In questo tipo di situazioni, è bello vedere come tutti si uniscano per supportarsi a vicenda. Questo incidente ci ricorda il rischio e l’adrenalina che caratterizzano le corse automobilistiche. Chi di voi ha mai pensato a come ci si sente a essere dietro al volante in momenti così intensi? 🤔