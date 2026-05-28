Gucci Racing Alpine: il lusso diventa title partner in Formula 1

Milano, 27 maggio 2026 — un colpo d’ala nel mondo del motorsport: Gucci, marchio del gruppo Kering, ha ufficializzato una collaborazione con Alpine che ridefinisce i confini tra lusso e competizione. A partire dal campionato mondiale FIA di Formula 1 2027 la squadra scenderà in pista con il nome ufficiale Gucci Racing Alpine Formula One Team, adottando una livrea firmata dalla maison. L’operazione non si limita alla visibilità sulle monoposto: introduce Gucci Racing, una nuova piattaforma di business ed esperienza costruita attorno a concetti di performance e controllo estetico.

La mossa è presentata come la prima volta in cui un brand del segmento lusso assume il ruolo di Title Partner per un team di vertice in Formula 1. La partnership è stata descritta in una nota congiunta tra le parti e prevede un’identità visiva dedicata, dove il motivo iconico Interlocking G si affiancherà al wordmark Gucci Racing. Dietro l’annuncio c’è la volontà di creare sinergie tra contenuto digitale, capsule collection e servizi esclusivi, trasferendo l’universo della maison all’interno del paddock e delle esperienze per la clientela.

Perché la Formula 1 interessa a Gucci

La scelta di investire in Formula 1 si basa su ragioni strategiche misurate: il circus è oggi una piattaforma globale con un pubblico ampio e in espansione. Secondo i promotori, ogni stagione la serie raggiunge oltre 1,5 miliardi di spettatori, offrendo una visibilità internazionale e ricorrente che poche altre iniziative possono garantire. Per Gucci si tratta di un’opportunità per rafforzare desiderabilità e riconoscimento in mercati chiave, con un linguaggio che unisce heritage, innovazione e cultura contemporanea.

Un ponte tra estetica e tecnica

L’alleanza trova terreno comune nei valori: performance, precisione, disciplina ed eccellenza. Da un lato l’eccellenza ingegneristica e l’ambizione agonistica di Alpine, dall’altro la creatività e l’audacia di Gucci. Questo ponte intende generare prodotti e contenuti che vadano oltre il logo sulla carrozzeria, creando esperienze sul circuito e fuori, con capsule dedicate e iniziative digitali. Il progetto vuole essere un laboratorio dove moda e tecnologia si influenzano reciprocamente, alimentando nuove narrative commerciali e culturali.

Le reazioni delle istituzioni e del mondo automobilistico

Le dichiarazioni ufficiali sottolineano il valore dell’accordo sul piano sia commerciale sia d’immagine. Francesca Bellettini, presidente e CEO di Gucci, ha definito la partnership come l’inizio di un nuovo capitolo che posiziona il brand su uno scenario di performance globale. Analogamente, i vertici di Kering hanno rimarcato la capacità della Formula 1 di aprire nuovi orizzonti demografici, in particolare verso un pubblico più giovane e sempre più diversificato.

Il punto di vista del mondo automobilistico

Dal fronte industriale, François Provost, CEO di Renault Group, ha evidenziato come l’alleanza con Kering rafforzi l’ambizione di Alpine di costruire notorietà e influenza, soprattutto verso nuove generazioni. Flavio Briatore, Executive Advisor del team, ha sottolineato l’importanza strategica del partner e la fiducia nelle potenzialità di crescita del progetto sportivo: la squadra, ancorata a una posizione solida nella classifica costruttori e con segnali di progresso tecnico, trova nella collaborazione un’opportunità di slancio globale.

Cosa aspettarsi nei prossimi anni

Il lancio di Gucci Racing è pensato per svilupparsi in più fasi: dalla decorazione completa della livrea alla creazione di offerte commerciali esclusive, fino a eventi riservati ai clienti. L’idea è quella di costruire una piattaforma distintiva nel panorama delle sponsorizzazioni d’élite, in cui la presenza del brand non sia solo estetica ma funzioni da catalizzatore per prodotti, contenuti e servizi. Per gli appassionati e gli osservatori del settore, il 2027 sarà l’anno in cui si potrà misurare l’impatto concreto di questa commistione tra moda e corse.

In chiusura, l’accordo tra Gucci e Alpine segna un precedente nel rapporto tra lusso e sport motoristico: la denominazione ufficiale Gucci Racing Alpine Formula One Team e la nascita della piattaforma Gucci Racing indicano un progetto a medio-lungo termine, con ambizioni multidimensionali che vanno oltre la semplice sponsorizzazione e puntano a ridefinire esperienza e comunicazione nel paddock globale.