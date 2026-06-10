Guida al foglio rosa: regole, limitazioni e sanzioni per principianti

Il foglio rosa è un'autorizzazione temporanea che permette di esercitarsi alla guida dopo il superamento dell'esame teorico. Scopri tutte le regole e le limitazioni.

Il foglio rosa rappresenta un passo fondamentale per chi aspira a ottenere la patente di guida. Questo documento, valido per dodici mesiconsente di esercitarsi alla guida di un’auto sotto la supervisione di un istruttore abilitato o di un accompagnatore con specifici requisiti. Ma quali sono le regole da rispettare e le limitazioni da conoscere?

In questo articolo esploreremo nel dettaglio le normative che regolano l’uso del foglio rosa, con particolare attenzione alle limitazioni e alle sanzioni previste per chi non le rispetta. Scopriremo anche se è possibile trasportare passeggeri e quali obblighi sono previsti per i veicoli utilizzati durante le esercitazioni.

Trasporto passeggeri con il foglio rosa: cosa dice la legge

Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di trasportare passeggeri durante le esercitazioni con il foglio rosa. Secondo l’articolo 122 del Codice della Stradanon ci sono divieti espliciti riguardo al trasporto di passeggeri per chi si esercita per la patente B. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni importanti:

Non è permesso trasportare passeggeri su autostrade e strade extraurbane principali.

Il trasporto è vietato durante le ore serali e notturne.

I passeggeri devono sedersi sui sedili posteriori e allacciare le cinture di sicurezza.

È importante notare che queste regole non si applicano a chi si esercita per le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, cioè quelle per guidare motocicli e ciclomotori. In questi casi, il trasporto di passeggeri è severamente vietato.

Obblighi e contrassegni per i veicoli

Per le esercitazioni alla guida per il conseguimento della patente B, i veicoli devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica Pche sta per principiante. Questi contrassegni devono essere posti sia davanti che dietro al veicolo e devono essere retroriflettenti. È possibile acquistare modelli magnetici o adesivi, disponibili anche su Amazon.

Sui veicoli delle autoscuole, la lettera P è sostituita dalla scritta scuola guida. È fondamentale rispettare queste normative per evitare sanzioni e garantire la sicurezza durante le esercitazioni.

Sanzioni per le violazioni

Chi non rispetta le regole relative al foglio rosa è soggetto a sanzioni amministrative. Ecco alcune delle principali:

Guidare senza il foglio rosa ma con un istruttore o accompagnatore: multa da 430 a 1.731 euro .

. Guidare con il foglio rosa ma senza l’accompagnatore: multa da 430 a 1.731 euro più il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi .

più il fermo amministrativo del veicolo per . Non esporre la lettera P sul veicolo: multa da 87 a 344 euro .

. Trasportare passeggeri con una moto durante le esercitazioni: multa da 100 a 300 euro per il conducente e per il passeggero.

È fondamentale conoscere queste sanzioni per evitare spiacevoli sorprese e garantire una Guida sicura e conforme alle normative.

Domande frequenti sul foglio rosa

Ecco alcune delle domande più frequenti riguardanti il foglio rosa:

Qual è lo scopo del foglio rosa e quanto tempo è valido?

Il foglio rosa è un’autorizzazione temporanea che permette di esercitarsi alla guida di un veicolo dopo aver superato l’esame teorico. Ha una validità di dodici mesioffrendo un ampio periodo per acquisire pratica prima di sostenere l’esame pratico. Durante le esercitazioni, è indispensabile avere a bordo una persona qualificata come istruttore o accompagnatore.

È consentito trasportare passeggeri mentre si guida con il foglio rosa per l’automobile?

Sì, in generale è possibile trasportare passeggeri se si sta imparando a guidare un’auto con il foglio rosa, ad eccezione del conducente e della persona che ti assiste. Tuttavia, ci sono delle limitazioni: non è permesso sui percorsi autostradali, sulle strade extraurbane principali e nelle ore notturne. I passeggeri devono sempre accomodarsi sui sedili posteriori e allacciare le cinture di sicurezza.

Quali sono le principali sanzioni previste per chi non rispetta le regole del foglio rosa?

Le violazioni relative al foglio rosa comportano diverse penalità. Ad esempio, guidare senza il foglio rosa pur avendo un istruttore o accompagnatore, o guidare con il foglio rosa ma senza la presenza dell’accompagnatore, può comportare multe salate che vanno da 430 a 1.731 eurocon l’aggiunta, nel secondo caso, del fermo del veicolo per tre mesi. Se non si espone la lettera P di principiante sul veicolo, la sanzione amministrativa è di 87 a 344 euro. Infine, per chi si esercita con una moto e trasporta un passeggero, è prevista una multa da 100 a 300 euroestesa anche al passeggero.